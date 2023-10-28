Обстрел Украины: ПВО сбила 3 ракеты "Искандер-К", — Воздушные силы (инфографика)

По данным Воздушных сил Украины, ракеты "Искандер-К", которые были выпущены в ночь на 28 октября, сбили зенитные подразделения воздушного командования "Восток".

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Украинские военные в ночь на 28 октября сбили три крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К", которыми россияне атаковали Днепропетровскую область. Об этом сообщают Воздушные силы (ВС) Украины.

По данным ПС, пуски ракет осуществлялись около 1-го часа ночи из района города Джанкой во временно оккупированном Крыму. Россияне выпустили четыре ракеты — три были сбиты над Днепровским районом, одна ракета не достигла своей цели. По информации председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, она взорвалась в воздухе над Криворожским районом.

Фото: ВСУ

Сбили ракеты зенитные подразделения воздушного командования "Восток".

Последние обстрелы Украины

Утром 28 октября российские оккупанты нанесли удары по Херсону с временно оккупированного левого берега Днепра. В результате обстрела в Корабельном районе ранена пожилая женщина, есть разрушения частных домов, произошли пожары.

27 октября российские захватчики выпустили по Украине 6 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Силы ПВО сбили пять целей.

Также глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своих соцсетях заявил, что ПВО работала и в Николаевской области. По его словам, вечером 27 октября в регионе сбили три управляемые авиационные ракеты Х-59. Из-за падения обломков ракет в двух местах произошли возгорания сухой травы — их оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

Важно

Россияне "завербовали" пленных бойцов ВСУ в свои "добровольческие формирования", — ISW

19 октября Фокус сообщал, что десант ВСУ расширил серую зону на Херсонщине. Логистика армии РФ разрушается на нескольких трассах, а если Генштаб ВСУ поставит задачу расширить плацдарм от Антоновского моста до железнодорожного, начнутся интенсивные бои, как говорят военные аналитики.

Напомним, Фокус писал, что военный обозреватель оценил способность России атаковать Украину. Россияне, как считает Александр Коваленко, накапливают ракетное вооружение с учетом отсутствия безграничного ресурса средств поражения, который у них был по состоянию на 2022 год.