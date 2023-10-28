Россияне "завербовали" пленных бойцов ВСУ в свои "добровольческие формирования", — ISW

Около 70 украинских военнопленных из разных российских колоний, как информируют американские аналитики, оказались в так называемом "добровольческом" батальоне "Богдан Хмельницкий".

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Российские войска заставляют украинских военнопленных вступать в свои "добровольческие формирования". В отчете за 27 октября аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили подробности.

В сообщении говорится о том, что 27 октября так называемый "добровольческий" батальон "Богдан Хмельницкий" сумел "завербовать" уже определенное количество военных, оказавшихся в плену. Речь идет об около 70 украинских военнопленных из разных российских колоний. Подразделение как будто начало подготовку и после завершения обучения будет развернуто на неопределенном участке линии фронта.

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Аналитики назвали такие действия нарушением Женевской конвенции о военнопленных. Документ предусматривает, что "ни один военнопленный не может содержаться или быть отправленным в районы, где он может попасть под огонь в зоне боевых действий", а также международным правом запрещено "использовать его на работах, которые имеют вредный для здоровья или опасный характер".

Заметим, что по оценкам украинских властей Россия удерживает в заложниках около 25 тыс. гражданских украинцев.

Пропавшие без вести — как родственники ищут солдат ВСУ

На войне в Украине без вести пропали, как информирует New York Times, 26 тысяч украинцев. Среди них — 11 тысяч мирных жителей и 15 тысяч военных.

По словам журналистов, некоторые семьи, с которыми они общались, более года искали новости о пропавших без вести родственниках.

По информации правозащитных организаций, около 10 тысяч украинцев удерживаются Россией как военнопленные, однако их имена неизвестны. РФ отказывается предоставить полные данные о задержанных. Украина также этого не делает, поскольку это может повредить процессу обмена пленными.

Напомним, 28 октября в ISW сообщили, что украинские войска снова продвинулись на левом берегу Днепра в Херсонской области. По словам аналитиков, ВСУ продвинулись дальше на юг под Антоновским автодорожным мостом к северу от Олешек.