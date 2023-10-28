Украинские войска снова продвинулись на левом берегу Днепра в Херсонской области, — ISW

По словам аналитиков, ВСУ продвинулись дальше на юг под Антоновским автодорожным мостом к северу от Олешек. Это 7 км к югу от Херсона и 4 км от Днепра.

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Украинские военные смогли продвинуться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 27 октября говорится, что ВСУ продвинулись дальше на юг под Антоновским автодорожным мостом к северу от Олешек. Это 7 км к югу от Херсона и 4 км от Днепра.

"В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в районе Бахмута и на Мелитопольском (запад Запорожской области) направлении", — отметили аналитики.

Эксперты также напомнили, что российские источники сообщили, что украинские силы сохраняют позиции в Крынках по состоянию, несмотря на усилия России вытеснить их из населенного пункта. Один из российских военкоров заявил, на левом берегу Днепра якобы действует семь украинских "штурмовых групп". Они продолжают операции вдоль дороги возле Подстепного и Казачьих Лагерей.

Военные действия в Херсонской области Фото: ISW

Напомним,19 октября сообщалось, что десант ВСУ расширил серую зону на Херсонщине, будут ли активные бои. Продвижение украинских сил к северу от Песчановки и Поймы Херсонской области встревожило россиян, ведь это может стать частью наступательной операции. Логистика армии РФ рушится на нескольких трассах, а если Генштаб ВСУ поставит задачу расширить плацдарм от Антоновского моста до железнодорожного, начнутся интенсивные бои, говорят военные аналитики.