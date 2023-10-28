Українські війська знову просунулися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, — ISW

За словами аналітиків, ЗСУ просунулися далі на південь під Антонівським автодорожнім мостом на північ від Олешок. Це 7 км на південь від Херсона і 4 км від Дніпра.

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Українські військові змогли просунутися на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 27 жовтня йдеться, що ЗСУ просунулися далі на південь під Антонівським автодорожнім мостом на північ від Олешок. Це 7 км на південь від Херсона і 4 км від Дніпра.

"У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії в районі Бахмута і на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку", — зазначили аналітики.

Експерти також нагадали, що російські джерела повідомили, що українські сили зберігають позиції в Кринках станом, незважаючи на зусилля Росії витіснити їх із населеного пункту. Один із російських воєнкорів заявив, на лівому березі Дніпра нібито діє сім українських "штурмових груп". Вони продовжують операції вздовж дороги біля Підстепного та Козачих Таборів.

Військові дії в Херсонській області Фото: ISW

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що десант ЗСУ розширив сіру зону на Херсонщині, чи будуть активні бої. Просування українських сил на північ від Піщанівки та Пойми Херсонської області стривожило росіян, адже це може стати частиною наступальної операції. Логістика армії РФ руйнується на кількох трасах, а якщо Генштаб ЗСУ поставить завдання розширити плацдарм від Антонівського мосту до залізничного, почнуться інтенсивні бої, кажуть військові аналітики.