Початок наступу. Десант ЗСУ розширив сіру зону на Херсонщині, чи будуть активні бої

Просування українських сил на північ від Піщанівки та Пойми Херсонської області стривожило росіян, адже це може стати частиною наступальної операції. Логістика армії РФ руйнується на кількох трасах, а якщо Генштаб ЗСУ поставить завдання розширити плацдарм від Антонівського мосту до залізничного, почнуться інтенсивні бої, кажуть військові аналітики.

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Дві бригади морської піхоти Збройних сил України десантувалися на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області. Військові просунулися на північ від Піщановки і Пойми, зазначено в доповіді американського Інституту вивчення війни.

Перший населений пункт розташований на відстані 14 кілометрів на схід від Херсона та 3 кілометрів від річки Дніпро, а другий — за 11 кілометрів на схід від Херсона та 4 кілометри від Дніпра. Російські окупанти контролюють лише південну частину Піщанівки, а Пойма повністю звільнена, зазначають аналітики.

"Джерела в Росії занепокоєні триваючою активністю ЗСУ на східному березі Херсонської області та вважають це частиною більшої наступальної операції... Дії українських сил на східному березі Дніпра масштабніші за раніше відомі тактичні рейди", — підкреслили фахівці.

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 19 жовтня побічно підтвердив успіхи українських сил на лівому березі Дніпра. ПКС РФ завдавали ударів недалеко від Новоберислава, Козацького, Ольгівки, Придніпровського і Піщановки Херсонської області.

Росіяни можуть контролювати лише південну частину Піщановки. Карта ISW

ДРГ на півдні взялися за військові завдання?

Висадка десанту ЗСУ в районі сіл Підстепне і Пойма може бути як підготовкою плацдарму для наступу, так і перевірочною рейдовою атакою, каже Фокусу полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Усе залежатиме від розвитку подій, можливо, візьмуть під контроль ще один [уже залізничний] міст у Херсонській області. Якщо Генштаб поставить завдання розширити плацдарм від Антонівського мосту до залізничного, можна буде говорити про початок наступу", — пояснив експерт.

Світан сумнівається в твердженнях російської сторони про нібито великі втрати серед десантників завдяки роботі комплексу "Іскандер". Бойова частина ракети в 500 кілограм не накриє піхоту, вона потрібна для точкових влучень в об'єкти. У ЗСУ на лівому березі Дніпра ще немає такого потужного укріпрайону, зазначив він.

ЗСУ форсували Дніпро в районі Антонівського залізничного мосту

Рейди ЗСУ на тимчасово окуповані території півдня дозволили створити сіру зону, яка постійно розширюється. Її вже не контролюють ЗС РФ, а тільки обстрілюють, каже Фокусу військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Після звільнення правобережжя Херсонської області, майже одразу почалися висадки десанту і виконання функціоналу ДРГ на лівобережжі. По всій лінії фронту це відбувається — у Запорізькій, Луганській та Донецькій. Навіть у Криму ми нещодавно спостерігали висадку десанту, але там же не розширюється бойова зона", — зазначив фахівець.

Сіра зона вже буквально нависає над містом Олешки. Росіяни бачать, що це загрожує їхній логістиці на трасі 2206, М14 і Е97, пояснив Коваленко.

"Досить цікаве просування сірої зони. Однак говорити про налагодження плацдарму поки що зарано. Але якщо невеликі ДРГ вирішуватимуть завдання військового рівня, це буде унікально", — підсумував він.

Удари "Іскандерами" по диверсантах: як у Росії бачать прорив ЗСУ

Про прорив ЗСУ на зазначеній вище ділянці писали також російські воєнкори. Українські військові ввечері 18 жовтня форсували Дніпро в районі Антонівського залізничного мосту, на схід від Олешок біля дороги у бік Нової Каховки.

Російська армія, за їхнім твердженням, завдавала у відповідь масованих ударів авіацією та ОТРК "Іскандер". А колаборант Володимир Сальдо писав про "важку поразку" від бійців угруповання військ "Дніпро".

"У районі сіл Підстепне та Пойма Херсонської області припинено діяльність чотирьох диверсійно-розвідувальних груп. Їхні залишки запросили евакуацію та під вогнем відступають до Дніпра вздовж Антонівського залізничного мосту", — повідомив він.

Примітно, що на успіхи українських військових на Херсонському напрямку звернув увагу президент Росії Володимир Путін під час візиту до Китаю. За його словами, контрнаступ був давно анонсований і очікуваний.

"Результату немає поки що. Втрати є, результату немає. Так само, як було на запорізькому, на інших напрямках", — заявив Путін.

Фокус раніше писав про висадку невеликих диверсійних розвідгруп ЗСУ на лівому березі Дніпра на північ від Підстепного і на Козацькому острові. Тоді російські мілітарі-групи повідомляли, що українські військові готують плацдарм і чекають зручного моменту для удару.

Сили оборони України за 15 і 16 жовтня змогли знищити артилерійський дивізіон ЗС РФ, а 17 жовтня дісталися Скадовська. У місті чули гучний вибух.