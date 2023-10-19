Начало наступления. Десант ВСУ расширил серую зону на Херсонщине, будут ли активные бои

Продвижение украинских сил к северу от Песчановки и Поймы Херсонской области встревожило россиян, ведь это может стать частью наступательной операции. Логистика армии РФ рушится на нескольких трассах, а если Генштаб ВСУ поставит задачу расширить плацдарм от Антоновского моста до железнодорожного, начнутся интенсивные бои, говорят военные аналитики.

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Две бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины десантировались на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. Военные продвинулись к северу от Песчановки и Поймы, указывается в докладе американского Института изучения войны.

Первый населенный пункт находится на расстоянии 14 километров к востоку от Херсона и 3 километров от реки Днепр, а второй — в 11 километрах к востоку от Херсона и 4 километрах от Днепра. Российские оккупанты контролируют лишь южную часть Песчановки, а Пойма полностью освобождена, отмечают аналитики.

"Источники в России обеспокоены продолжающейся активностью ВСУ на восточном берегу Херсонской области и считают это частью более крупной наступательной операции… Действия украинских сил на восточном берегу Днепра масштабнее, чем ранее известные тактические рейды", — подчеркнули специалисты.

Генштаб ВСУ в утренней сводке 19 октября косвенно подтвердил успехи украинских сил на левом берегу Днепра. ВКС РФ наносили удары недалеко от Новоберислава, Казацкого, Ольговки, Приднепровского и Песчановки Херсонской области.

Россияне могут контролировать лишь южную часть Песчановки. Карта ISW

ДРГ на юге взялись за военные задачи?

Высадка десанта ВСУ в районе сел Подстепное и Пойма может быть как подготовкой плацдарма для наступления, так и проверочной рейдовой атакой, говорит Фокусу полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Все будет зависеть от развития событий, возможно возьмут под контроль еще один [уже железнодорожный] мост в Херсонской области. Если Генштаб поставит задачу расширить плацдарм от Антоновского моста до железнодорожного, можно будет говорить о начале наступления", — объяснил эксперт.

Свитан сомневается в утверждениях российской стороны о якобы больших потерях среди десантников благодаря работе комплекса "Искандер". Боевая часть ракеты в 500 килограмм не накроет пехоту, она нужна для точечных попаданий в объекты. У ВСУ на левом берегу Днепра еще нет столь мощного укрепрайона, указал он.

ВСУ форсировали Днепр в районе Антоновского железнодорожного моста

Рейды ВСУ на временно оккупированные территории юга позволили создать серую зону, которая постоянно расширяется. Ее уже не контролируют ВС РФ, а только обстреливают, говорит Фокусу военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"После освобождения правобережья Херсонской области, почти сразу начались высадки десанта и выполнение функционала ДРГ на левоборежье. По всей линии фронта это происходит — в Запорожской, Луганской и Донецкой. Даже в Крыму мы недавно наблюдали высадку десанта, но там же не расширяется боевая зона", — отметил специалист.

Серая зона уже буквально нависает над городом Алешки. Россияне видят, что это угрожает их логистике на трассе 2206, М14 и Е97, объяснил Коваленко.

"Довольно интересное продвижение серой зоны. Однако говорить о налаживании плацдарма пока рано. Но если небольшие ДРГ будут решать задачи военного уровня, это будет уникально", — подытожил он.

Удары "Искандерами" по диверсантам: как в России видят прорыв ВСУ

О прорыве ВСУ на указанном выше участке писали также российские военкоры. Украинские военные, вечером 18 октября форсировали Днепр в районе Антоновского железнодорожного моста, восточнее Олешек у дороги в сторону Новой Каховки.

Российская армия, по их утверждению, наносила в ответ массированные удары авиацией и ОТРК "Искандер". А коллаборант Владимир Сальдо писал о "тяжелом поражении" от бойцов группировки войск "Днепр".

"В районе сел Подстепное и Пойма Херсонской области пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп. Их остатки запросили эвакуацию и под огнем отступают к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста", — сообщил он.

Примечательно, что на успехи украинских военных на Херсонском направлении обратил внимание президент России Владимир Путин во время визита в Китай. По его словам, контрнаступление было давно анонсировано и ожидаемо.

"Результата нет пока. Потери есть, результата нет. Так же, как было на запорожском, на других направлениях", — заявил Путин.

Фокус ранее писал о высадке небольших диверсионных разведгрупп ВСУ на левом берегу Днепра к северу от Подстепного и на Казацком острове. Тогда российские милитари-группы сообщали, что украинские военные готовят плацдарм и ждут удобного момента для удара.

Силы обороны Украины за 15 и 16 октября смогли уничтожить артиллерийский дивизион ВС РФ, а 17 октября добрались до Скадовска. В городе слышали громкий взрыв.