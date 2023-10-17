Исчез свет и "потеплело": в Скадовске прогремел взрыв в глубоком тылу ВС РФ, — соцсети

Днем 17 октября прогремел взрыв в Скадовске в 60 км от линии фронта в тылу российской армии, свидетельствуют соцсети. Партизаны указывают, что возможно попадание по месту жительства офицеров ВС РФ.

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Российское командование на Херсонщине пытается построить фортификационные сооружения, чтобы не допустить продвижения ВСУ ближе к Крыму и перерезания сухопутного коридора к оккупированному полуострову, рассказали аналитики Института изучения войны. Между тем Силы обороны, по словам пресс-секретаря ОК "Юг", в течение двух суток — 15-16 октября — уничтожили целый артиллерийский дивизион. 17 октября украинские снаряды могли добраться до Скадовска, расположенного в десятках километров от линии фронта. О взрыве в тылу ВС РФ рассказал представитель Сил обороны "Николаевский Ванек" в Telegram-канале.

Первое сообщение о взрыве на оккупированной территории опубликовано в 15:55. Позже автор отметил, что удар могли нанести по Скадовску: указывается, что там "потеплело". Через несколько минут появилась фотография, на которой видно задымление.

Позже советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что прилет произошел по месту жительства офицеров ВС РФ. При этом ссылался на украинских партизан.

Прилет в Скадовске 17 октября 2023 года Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Представители оккупационной власти и спикеры Генштаба ВСУ не подтвердили возможного прилета в Скадовске

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Отметим, информацию о чрезвычайном происшествии в Скадовске подтвердили жители региона в местных пабликах. При этом отметили, что взрывов якобы было три. После них возле воинской части ВС РФ исчез свет.

Расстояние от временно оккупированного Скадовска до подконтрольной Украине территории — около 60 км.

Где расположен Скадовск Фото: DeepState

Между тем в ночь на 17 октября произошли взрывы в 100 км от линии фронта — во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Украинское командование подтвердило, что удалось уничтожить российские военные вертолеты. Оккупанты уверяют, что удар был нанесен дальнобойными ракетами ATACMS.

Также в сети опубликовали видео с аэродрома под Бердянском: видно минимум два пламенных столба.

Напоминаем, 16 октября отряд БПЛА "Коршуны генерала Марченко" показали кадры обезвреживания российской ДРГ, которая пыталась высадиться в районе островов в устье Днепра под Херсоном. Накануне, 15 октября, враг обстрелял областной центр управляемыми авиабомбами. Вследствие российского удара в части районов исчезло свет и вода.