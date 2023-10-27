"Жеста доброй воли" от РФ в ближайшее время не будет, — Братчук (видео)

По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг", противник ожидает возможных действий ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области и не собирается отступать.

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Сейчас на Таврическом и Херсонском идут тяжелые бои. В ближайшее время "жеста доброй воли" от Российской Федерации ожидать не стоит. Об этом 27 октября заявил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.

"Если говорить о тех реалиях, которые на сегодня есть, "жеста доброй воли" по крайней мере в ближайшее время не будет. "Жест доброй воли" может произойти только тогда, когда к этому врага принудят Вооруженные силы Украины. Это реалии именно этого этапа войны", — считает Братчук.

По его словам, пока обстановка сложная, на некоторых участках враг пытается вернуть утраченные позиции.

"Продолжаются тяжелые бои. Также бои идут на встречных курсах. Например, район поселка Роботино — там враг пытается периодически вернуть те позиции... какие-то позиции нам удается отбивать и, кроме того, продвигаться дальше, а где-то держать оборону", — сообщил спикер добровольческой армии.

По его словам, на Херсонском направлении не наблюдается формирования какого-то "ударного кулака", как это было сделано под Авдеевкой или на Купянско-Лиманском направлении. Но ВС РФ активно минируют левый берег Днепра в Херсонской области. Скорее всего, противник ожидает возможных действий ВСУ на левом берегу и не собирается отступать.

"Борьба еще впереди очень сложная. И готов ли враг сегодня по крайней мере отступать? Нет, он еще надеется на то, что сможет использовать определенные ресурсы, прежде всего человеческие, для того, чтобы продолжать тяжелые бои", — отметил Братчук.

Ранее, 27 октября, в ВСУ описали ситуацию на Таврическом направлении. На Таврическом направлении военные РФ нанесли 2 авиаудара, провели 44 боевых столкновения и осуществили 793 артобстрела.