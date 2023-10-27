Игнат рассказал, повлияет ли осенняя погода на запуск вражеских Shahed (видео)

По словам представителя Воздушных сил, плохая видимость может повлиять на тактическую авиацию врага, но не на все на БПЛА.

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Осенняя погода вряд ли повлияет на БПЛА Shahed, которыми Вооруженные силы Российской Федерации атакуют территорию Украины. Однако, ухудшение погодных условий может уменьшить активность вражеской тактической авиации. Об этом 27 октября заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".

По его мнению, плохая видимость может повлиять и на тактическую авиацию врага, но не на все на БПЛА.

"Деятельность тактической авиации, а также БПЛА, не о "Шахедах" шла речь, а о беспилотниках оперативно-тактического уровня "Орлан", Zala, на них влияют погодные условия. Тактической авиации значительно хуже работать при плохой погоде. Ну, а беспилотники не видят, что происходит там внизу", — пояснил Игнат.

Но, по словам спикера, для беспилотников типа Shahed погодные условия не имеют значения, ведь они программируются операторами и летят по заданной траектории.

"Для "Шахедов" погодные условия не играют особой роли. У них есть своя цель, свой маршрут проложен, они по нему идут, меняют направление движения, как им запрограммировал оператор", — сообщил Юрий Игнат. Эти устройства оборудованы GPS-навигацией, так они попадают к заданным целям.

Комментируя уменьшение вражеских атак беспилотниками в октябре, Игнат сказал: "Враг пытается направлять беспилотники дозировано в разных направлениях и в разные направления, и с севера, и с юга. Возможно хотят восстановить тот запас, который был использован в сентябре. Почти ежесуточно, возможно небольшое количество "Шахедов" залетает. К сожалению, не все удается сбивать... Иногда, даже один "Шахед" может ударить больно, если попадает в чувствительное место и наносит вред. Бороться с ними нужно. Мы будем усиливать сопротивление.

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Напомним, 27 октября сообщалось, что в Украине тестируют новые дроны ST1. Комплекс состоит из двух дронов, один из которых ищет взрывные устройства, а второй отмечает их местоположение на земле и на виртуальной карте.

Кроме того, Фокус писал, что дроны Shahed летят единицами, а не "стаями". Ранее Украину атаковали десятки российских дронов-камикадзе, однако тактика вражеского войска изменилась. Представитель ПС ВСУ Юрий Игнат рассказал, почему захватчики запускают БПЛА меньшими группами.