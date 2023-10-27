В Украине тестируют новые дроны ST1: будут автономно искать взрывчатку оккупантов (видео)

Комплекс состоит из двух дронов, один из которых ищет взрывные устройства, а второй отмечает их местоположение на земле и на виртуальной карте.

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В Украине в рамках проекта Brave1 тестируют инновационный беспилотный комплекс ST1 для разминирования от компании Ailand Systems. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

ST1 — автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте. Также на борту – мощный микрокомпьютер, обрабатывающий данные и передающий их саперам в режиме реального времени.

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Как рассказал порталу Dev.ua один из разработчиков беспилотника Дмитрий, в систему входит сразу два дрона, которые автоматически выполняют миссию по поиску мин. Беспилотники работают в паре: первый сканирует территорию и обнаруживает мину с помощью металлоискателя, а второй ставит возле нее отметку в виде флажка, а так же заносит о ней данные на карту. По словам Дмитрия, сейчас из-за вторжения России в Украину около половины территории нашей страны заминировано, и на разминирование уйдет, наверное, десять лет.

ST1 пара дронов для разминирования Фото: Скриншот

В данный момент разработчики тестируют свою систему и готовы собирать несколько таких комплектов в месяц. Стоимость пары беспилотников-саперов составляет приблизительно до $5000.

Беспилотник можно использовать на любых ландшафтах. В отличие от машин для разминирования, он более дешевый, более быстрый и более маневренный. Как отмечает Михаил Федоров, в среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека. Это значительно ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным. Например, саперы ГСЧС, ВСУ, Нацполиции смогут с безопасного места управлять дроном и искать мины.

"Технологии и инновации — ключ к нашей победе и послевоенному обновлению. Присоединяйтесь к defense-tech кластеру Brave1 и превращайте Украину в лидера в оборонной отрасли", — написал Михаил Федоров.

Как работают дроны ST1

Ранее Фокус рассказывал, что украинские военные научились выявлять российские минные поля с помощью БПЛА и тепловизора. Эксперты по разминированию использовали такую же технику в Анголе и она показала определенные перспективы.