Украинские военные научились выявлять российские минные поля с помощью БПЛА, — CNN

В течение солнечного дня земля достаточно разогревается, чтобы в сумерках можно было увидеть мины вокруг через тепловизионный канал.

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Начав контрнаступление Украина столкнулась с многочисленными российскими минами. Однако эксперименты показали, что выявлять их можно с помощью беспилотника с тепловизионной камерой. Об этом сообщает CNN.

Журналисты побывали на передовой, где военные показали, как находят мины через БПЛА. Камера беспилотника летает над российскими минными полями и обнаруживает десятки из них. Некоторые из них являются кратерами, где уже нет мин, но большинство из них скрыты под небольшим слоем земли.

Бойцы ВСУ говорят, что обнаруживают мины они благодаря тому, что в течение яркого солнечного дня нагревается земля днем. Поэтому когда солнце заходит, то сквозь тепловизионную камеру видно мины, которые нагревались в течение целого дня. Беспилотники с такими камерами стоят около 5 тысяч долларов. Они позволяют показать масштабы заминирования оккупантами. Вблизи Работино бойцы говорят, что БПЛА позволяет выявлять некоторые такие мины. Также с них можно сбрасывать специальные заряды, которые детонируют и подрывают по крайней мере часть минных заграждений.

Кадр в обычном режиме Кадр в тепловизионном режиме

Представитель британской благотворительной организации по разминированию HALO Trust Пол Макканн говорит, что эксперты по разминированию использовали такую же технику в Анголе и она показала определенные перспективы. Тепловые следы действительно заметны на рассвете или в сумерках.

Напомним, 5 августа в ВСУ заявили, что прорывать оборону ВС РФ на Юге мешают минные поля и "зубы дракона".

28 июля в МВД заявили, что контрнаступлению мешают по 4 мины на квадратный метр.