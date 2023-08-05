Минные поля и "зубы дракона": в ВСУ рассказали о сложностях в прорыве обороны россиян на юге

Противник устанавливает мины коварным образом, чтобы их было нельзя обезвредить. По словам генерала Дмитрия Гереги, в такой ситуации необходимо достаточно количество специальной техники.

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Наступательные операции Сил обороны на южном участке фронта осложнены многоэшелонировнной системой оборонительных сооружений противника большой плотности, которая состоит из нескольких линий протяженностью от 10 до 40 км. На этих участках оккупированных территорий размещены различные инженерные сооружения — противотанковые рвы, бетонные заграждения, ежи и другие препятствия, а также минные поля. О том, как украинские вооруженные силы решают те или иные задачи в ходе контрнаступления рассказал 5 августа командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега.

"Полосы заграждений включают в себя противотанковые минные поля, невзрывные заграждения в виде противотанковых рвов, бетонные пирамиды (так называемые "зубы дракона"), противотанковые ежи, проволочные препятствия", — говорится в сообщении.

Генерал отметил, что неприятель коварно использует мины, устанавливая их таким образом, чтобы их было невозможно изъять. Поэтому, чтобы преодолеть подобные заграждения, необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений.

Карат оборонительных сооружений ВС РФ. Истончник: deepstatemap.live

Для того чтобы проделывать в минных полях такой плотности личный состав инженерных войск должен быть способен проделывать безопасные для прохода коридоры как вручную, так и с помощью и инженерной техники, наличие которой на такое количество заграждений недостаточно.

Между тем командование ВСУ сформировало пять инженерно-саперных батальонов из числа тех, кто прошел подготовку, в том числе, за рубежом.

"Часть личного состава подразделений прошла подготовку за рубежом (около 200 военнослужащих) и выполняет задачи в составе определенных группировок, а также по разминированию деоккупированных территорий в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях", — рассказал Герега, добавив при этом, что еще около 150 солдат будут обучаться за рубежом.

Что касается специальной техники, то инженерные подразделения получили до 100 единиц инженерных танков, мостовых укладчиков и других средств.

"Успешное выполнение задач военными инженерами и саперами позволяет нашим защитникам проводить наступательные действия на определенных направлениях и приближать победу, — подытожил генерал ВСУ

Напомним представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий 4 августа заявил, что ситуация на поле боя является сложной, однако инициатива остается в руках ВСУ. По его словам, украинское командование реагирует на изменения обстановки на поле боя, поэтому "все идет по плану".