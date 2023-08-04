"Все идет по плану": в ГУР оценили ход развития контрнаступления ВСУ

По данным разведки, для ускорения наступления на врага украинским бойцам необходимо больше боеприпасов, средств ПВО, дальнобойного оружия, а также техники для разминирования территорий.

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Украинские войска на фронте сталкиваются с различными факторами, которые влияют на скорость их продвижения — наличие обширных минных полей и укреплений, созданных российскими вооруженными силами на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Civilmedia.

Он отметил, что на данный момент ситуация на поле боя является сложной, однако инициатива остается в руках Вооруженных сил Украины.

"Все идет по плану. Мы реагируем на изменения ситуации на поле боя и вносим необходимые коррективы. Военная разведка Украины разоблачает намерения врага, а Силы обороны их срывают. Разбираем и наносим удары там, где российские оккупанты терпят значительные потери", — сказал Скибицкий.

По его словам, войска РФ успешно закрепились на оккупированных территориях Украины и не хотят так просто сдаваться.

"Большие минные заграждения, несколько линий укреплений — все это, безусловно, влияет на темпы нашего продвижения. Однако тем, кто считает, что Украина слишком медленно идет в наступление, скажу, что война — это не спортивное состязание", — отметил представитель ГУР.

Он дополнительно отметил, что ход боевых действий зависит от множества факторов, включая наличие необходимых сил и ресурсов для успешного выполнения боевых задач. Это важный аспект, который влияет на способность вооруженных сил эффективно справляться с ситуацией на поле боя.

"Нам нужны боеприпасы, нам нужно больше средств ПВО, нам нужны средства разминирования и высокоточное оружие большой дальности", — подчеркнул Скибицкий.

Представитель ГУР подчеркнул, что российская агрессия была осуществлена с амбициозной целью быстрого захвата всей Украины в большом масштабе. Это подразумевало наступление на различных фронтах и стремление к контролю над всей территорией страны.

"В экспертных кругах, о которых вы упомянули, до вторжения 24 февраля 2022 года считали, что Украина долго не продержится. Но агрессор получил по зубам. И будем продолжать, пока он не выплюнет последнюю собаку. И главное здесь не столько скорость, сколько неожиданность и точность выстрела", — отметил он.

Скибицкий также подчеркнул, что действия украинских войск на поле боя нацелены на то, чтобы вывести противника из строя. Они стремятся перекрыть пути снабжения, уничтожить склады вооружения, выиграть контрартиллерийские бои, а также уничтожить средства разведки и противовоздушную оборону противника. Эти меры позволяют ослабить противостояние и обеспечить преимущество украинским вооруженным силам на поле боя.

"Мы действуем во всех измерениях войны, и сочетание успехов в каждом из них принесет желаемый результат. Следовательно, Украина идет в наступление, и оно будет успешным", — сказал представитель ГУР.

Напомним, 2 августа в The New York Times сообщили со ссылкой на официальных лиц США и аналитиков, что Силы обороны Украины на данный момент изменили тактику ведения войны, сосредоточившись на том, чтобы измотать российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности.