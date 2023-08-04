"Усе йде за планом": у ГУР оцінили хід розвитку контрнаступу ЗСУ

За даними розвідки, для прискорення наступу на ворога українським бійцям необхідно більше боєприпасів, засобів ППО, далекобійної зброї, а також техніки для розмінування територій.

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Українські війська на фронті стикаються з різними факторами, які впливають на швидкість їхнього просування — наявність великих мінних полів і укріплень, створених російськими збройними силами на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Civilmedia.

Він зазначив, що наразі ситуація на полі бою є складною, проте ініціатива залишається в руках Збройних сил України.

"Усе йде за планом. Ми реагуємо на зміни ситуації на полі бою та вносимо необхідні корективи. Військова розвідка України викриває наміри ворога, а Сили оборони їх зривають. Розбираємо та наносимо удари там, де російські окупанти зазнають значних втрат", — сказав Скібіцький.

За його словами, війська РФ успішно закріпилися на окупованих територіях України та не хочуть так просто здаватися.

"Великі мінні загородження, кілька ліній укріплень — усе це, безумовно, впливає на темпи нашого просування. Однак тим, хто вважає, що Україна занадто повільно йде в наступ, скажу, що війна — це не спортивне змагання", — зазначив представник ГУР.

Він додатково зазначив, що перебіг бойових дій залежить від безлічі чинників, включно з наявністю необхідних сил і ресурсів для успішного виконання бойових завдань. Це важливий аспект, який впливає на здатність збройних сил ефективно справлятися із ситуацією на полі бою.

"Нам потрібні боєприпаси, нам потрібно більше засобів ППО, нам потрібні засоби розмінування та високоточна зброя великої дальності", — наголосив Скібіцький.

Представник ГУР підкреслив, що російська агресія була здійснена з амбітною метою швидкого захоплення всієї України у великому масштабі. Це передбачало наступ на різних фронтах і прагнення до контролю над усією територією країни.

"В експертних колах, про які ви згадали, до вторгнення 24 лютого 2022 року вважали, що Україна довго не протримається. Але агресор отримав по зубах. І будемо продовжувати, поки він не виплюне останнього собаку. І головне тут не стільки швидкість, скільки несподіванка й точність пострілу", — зазначив він.

Скібіцький також підкреслив, що дії українських військ на полі бою націлені на те, щоб вивести противника з ладу. Вони прагнуть перекрити шляхи постачання, знищити склади озброєння, виграти контрартилерійські бої, а також знищити засоби розвідки і протиповітряну оборону противника. Ці заходи дозволяють послабити протистояння та забезпечити перевагу українським збройним силам на полі бою.

"Ми діємо в усіх вимірах війни, і поєднання успіхів у кожному з них принесе бажаний результат. Отже, Україна йде в наступ, і він буде успішним", — сказав представник ГУР.

Нагадаємо, 2 серпня в The New York Times повідомили з посиланням на офіційних осіб США й аналітиків, що Сили оборони України наразі змінили тактику ведення війни, зосередившись на тому, щоб виснажити російські сили за допомогою артилерії та ракет великої дальності.