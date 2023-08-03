ВСУ перестали использовать тактику США в рамках своего контрнаступления, – NYT

Как отмечают журналисты, в администрации Байдена рассчитывали, что украинские бригады, обученные на Западе, продемонстрируют преимущество американского способа ведения войны над российским.

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Силы обороны Украины на данный момент изменили тактику ведения войны, сосредоточившись на том, чтобы измотать российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности. Об этом пишет The New York Times 2 августа, ссылаясь на данные официальных лиц США и аналитиков.

"Само контрнаступление не провалилось, оно затянется на несколько месяцев до осени", — сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман, который недавно побывал на передовой.

По данным СМИ, в администрации президента США Джо Байдена рассчитывали, что девять украинских бригад, обученных в западных странах, продемонстрируют, что американский способ ведения войны превосходит российский.

Сообщается, что американцы делали упор в обучении на умение старших солдат быстро принимать решения на поле боя и применять общевойсковую тактику — синхронизированные атаки пехоты, танков и артиллерии.

Как отмечают журналисты, большая часть учений включала в себя обучение украинских военнослужащих тому, как переходить в наступление, а не оставаться в обороне. При этом украинские военные в ходе контрнаступления наткнулись на укрепленную оборону ВС РФ и минные поля.

По мнению некоторых военных экспертов, Украина вполне может вернуться к "американскому способу" ведения войны, если ВСУ прорвут российскую оборону.

Напомним, 26 июля в NYT сообщили, со ссылкой на двух представителей Пентагона, что контрнаступление Сил обороны Украины переходит в основную фазу, а украинские силы приступили к "главному удару" на юго-востоке страны.

Аналитик Американского института предпринимательства Брэди Африк также отметил в своей статье от 31 июля, что на пути успешного продвижения Сил обороны Украины стоит медленная реакция западных партнеров на просьбу Киева предоставить необходимое оружие.