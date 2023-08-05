Мінні поля та "зуби дракона": у ЗСУ розповіли про складнощі в прориві оборони росіян на Півдні

Противник встановлює міни підступним чином, щоб їх не можна було знешкодити. За словами генерала Дмитра Гереги, у такій ситуації необхідна достатня кількість спеціальної техніки.

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Наступальні операції Сил оборони на Південній ділянці фронту ускладнені багатоешелонованою системою оборонних споруд супротивника великої щільності, що складається з декількох ліній протяжністю від 10 до 40 км. На цих ділянках окупованих територій розміщено різні інженерні споруди — протитанкові рови, бетонні загородження, їжаки й інші перешкоди, а також мінні поля. Про те, як українські збройні сили вирішують ті чи інші завдання під час контрнаступу, розповів 5 серпня командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега.

"Смуги загороджень включають у себе протитанкові мінні поля, невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів, бетонні піраміди (так звані "зуби дракона"), протитанкові їжаки, дротові перешкоди", — йдеться в повідомленні.

Генерал зазначив, що ворог підступно використовує міни, встановлюючи їх так, щоб їх неможливо було вилучити. Тому, щоб подолати подібні загородження, необхідна значна кількість інженерно-саперних підрозділів.

Карта оборонних споруд ЗС РФ. Джерело: deepstatemap.live

Для того, щоб працювати в мінних полях такої щільності, особовий склад інженерних військ повинен бути здатний проробляти безпечні для проходу коридори як вручну, так і за допомогою інженерної техніки, наявність якої на таку кількість загороджень недостатня.

Водночас командування ЗСУ сформувало п'ять інженерно-саперних батальйонів з-поміж тих, хто пройшов підготовку, зокрема, за кордоном.

"Частина особового складу підрозділів пройшла підготовку за кордоном (близько 200 військовослужбовців) і виконує завдання в складі визначених угруповань, а також із розмінування деокупованих територій у Миколаївській, Херсонській і Харківській областях", — розповів Герега, додавши водночас, що ще приблизно 150 солдатів навчатимуться за кордоном.

Що стосується спеціальної техніки, то інженерні підрозділи отримали до 100 одиниць інженерних танків, мостових укладальників та інших засобів.

"Успішне виконання завдань військовими інженерами та саперами дозволяє нашим захисникам проводити наступальні дії на визначених напрямках і наближати перемогу", — підсумував генерал ЗСУ.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький 4 серпня заявив, що ситуація на полі бою є складною, проте ініціатива залишається в руках ЗСУ. За його словами, українське командування реагує на зміни обстановки на полі бою, тому "все йде за планом".