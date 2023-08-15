Українські військові навчились виявляти російські мінні поля за допомогою БПЛА, – CNN

Протягом сонячного дня земля достатньо розігрівається, щоб у сутінках можна було побачити міни навколо через тепловізійний канал.

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Розпочавши контрнаступ Україна зіштовхнулась з чисельними російськими мінами. Проте експерименти показали, що виявляти їх можна за допомогою безпілотника з інфрачервоною камерою. Про це повідомляє CNN.

Журналісти побували на передовій, де військові показали, як знаходять міни через БПЛА. Камера безпілотника літає над російськими мінними полями та виявляє десятки з них. Деякі з них є кратерами, де вже немає мін, але більшість з них приховані під невеликим шаром землі.

Бійці ЗСУ кажуть, що виявляють міни вони завдяки тому, що протягом яскравого сонячного дня нагрівається земля вдень. Тому коли сонце заходить, то крізь тепловізійну камеру видно міни, які нагрівались протягом цілого дня. Безпілотники з такими камерами коштують близько 5 тисяч доларів. Вони дозволяють показати масштаби замінування окупантами. Поблизу Роботине бійці кажуть, що БПЛА дозволяє виявляти деякі такі міни. Також з них можна скидати спеціальні заряди, які детонують та підривають принаймні частину мінних загороджень.

Кадр у звичайному режимі Кадр у тепловізійному режимі

Речник британської благодійної організації з розмінування HALO Trust Пол Макканн каже, що експерти з розмінування використовували таку саме техніку в Анголі й вона показала певні перспективи. Теплові сліди дійсно помітні на світанку або в сутінках.

Нагадаємо, 5 серпня в ЗСУ заявили, що проривати оборону ЗС РФ на Півдні заважають мінні поля та "зуби дракона".

28 липня у МВС заявили, що контрнаступу заважають по 4 міни на квадратний метр.