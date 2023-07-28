По 4 мины на квадратный метр: МВД о сложностях контрнаступления на юге Украины

По словам министра МВД Игоря Клименко, Силам обороны приходится медленно продвигаться сквозь минные поля, потому что надо беречь жизни бойцов и технику.

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Российские оккупанты очень плотно заминировали украинскую территорию. Количество мин доходит до 2-4 мин на квадратный метр. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

С июня украинская армия проводит наступательную операцию. Плотность минирования огромная, поэтому Силы обороны продвигаются медленно, чтобы сохранить жизни бойцов.

"Мы понимаем, что чем больше враг стоит на той или иной территории, тем больше плотность минирования. Две-три-четыре мины на одном квадратном метре — это то, что сейчас есть на тех территориях, где мы осуществляем наступательные действия", — заявил Клименко.

Также есть необходимость в сохранении техники, чтобы подавлять оккупантов. Также глава МВД заявил, что разминировано уже 130 тысяч квадратных километров на деоккупированных территориях. С начала полномасштабного вторжения саперы и взрывотехники обезвредили и извлекли из земли и воды 665 тысяч взрывоопасных предметов.

"Мы понимаем, с чем имеем дело, с каким плотным минированием столкнулись со времени начала этих боевых действий в июне", — сказал Клименко.

Напомним, 22 июля писали, что Украина стала самой заминированной страной в мире. Общая площадь минирований больше территории Уругвая.

16 июля украинский танкист удивился советам немецких инструкторов, которые посоветовали просто объехать минное поле.