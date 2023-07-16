"У нас гектары заминированы": танкист ВСУ удивился совету инструкторов из ФРГ (видео)

Немцы предложили просто объехать минное поле, поскольку у них на картах указаны участки размером 100х200 метров.

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Украинским военным немецкие инструкторы посоветовали "просто объехать" минные поля, что удивило танкистов ВСУ. WELT опубликовал видео с фронта.

Немецкие инструкторы при обсуждении ситуации на фронте предложили свои идеи по борьбе с минными полями. Они заявили, что их можно "просто объезжать" вместо разминирования.

Украинские военные поинтересовались у представителей Германии, что делать, если на пути расположено большое минное поле. Немцы предложили его просто объехать, поскольку у них на картах указаны минные поля размером 100х200 метров.

"У нас такого нет. У нас гектары этих минных полей, понимаете?" — ответил украинский танкист.

Репортер немецкого издания WELT получила разрешение осмотреть тяжелую бронетехнику, которая используется в войне против России. Она сопровождала члена комитета Бундестага по вопросам оборонной политики от Свободной демократической партии Германии Маркуса Фабера, побывала возле танка Leopard-2. Именно этот депутат активно призывал правительство Олафа Шольца поставлять танки в Украину.

В публичном руководстве по минной угрозе армии США 2004 года минное поле указано, как прямоугольник 100 на 200 метров. Мины, как указано в документе, устанавливаются в 50 см друг от друга по фронту. На один квадратный метр норма составляет 0,005 мины. Это с уточнением, что это минимальный параметр, как по размеру, так и по использованию мин.

Рекомендации украинским танкистам давали инструкторы, которые точно знают все внутренние установки Бундесвера. Именно так подготовлены другие танкисты вооруженных сил Германии.

Стоит отметить, что в армии США существует таблица стандартов заминирования. В ней указаны стандартные ширина и глубина минных полей.

Ситуация на фронте от Генштаба ВСУ

По состоянию на 16 июля основные усилия противник сосредотачивает на топорах Купянска, Бахмута, Лимана. Авдеевки и Марьинки, а в течение суток 15 июля состоялись 39-х боевых действий. Украинские защитники успешно отбили все атаки врага в Донецкой области.

В то же время продолжается и контрнаступление ВСУ, Силы обороны Украины продолжают проводить наступательную операцию в направлении Мелитополя и Бердянска. Продолжается поражение определенных вражеских целей и ведется контрбатарейный огонь.

Напомним, в апреле в украинском правительство заявили, что для разминирования территории Украины нужно 40 млрд долларов. По подсчетам Кабмина, в Украине заминировано 174 тысячи квадратных километров территорий.