"У нас гектари заміновані": танкіст ЗСУ здивувався пораді інструкторів із ФРН (відео)

Німці запропонували просто об'їхати мінне поле, оскільки у них на картах вказані ділянки розміром 100х200 метрів.

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Українським військовим німецькі інструктори порадили "просто об'їхати" мінні поля, що здивувало танкістів ЗСУ. WELT опублікував відео з фронту.

Німецькі інструктори під час обговорення ситуації на фронті запропонували свої ідеї щодо боротьби з мінними полями. Вони заявили, що їх можна "просто об'їжджати" замість розмінування.

Українські військові поцікавилися у представників Німеччини, що робити, якщо на шляху розташоване велике мінне поле. Німці запропонували його просто об'їхати, оскільки у них на картах вказані мінні поля розміром 100х200 метрів.

"У нас такого немає. У нас гектари цих мінних полів, розумієте?" – відповів український танкіст.

Репортерка німецького видання WELT отримала дозвіл оглянути важку бронетехніку, яка використовується у війні проти Росії. Вона супроводжувала члена комітету Бундестагу з питань оборонної політики від Вільної демократичної партії Німеччини Маркуса Фабера, побувала біля танка Leopard-2. Саме цей депутат активно закликав уряду Олафа Шольца постачати танки до України.

У публічному посібнику щодо мінної загрози армії США 2004 року мінне поле вказано, як прямокутник 100 на 200 метрів. Міни, як зазначено у документі, встановлюються у 50 см одна від одної по фронту. На один квадратний метр норма становить 0,005 міни. Це з уточненням, що це мінімальний параметр, як щодо розміру, так й щодо використання мін.

Рекомендації українським танкістам давали інструктори, які точно знають всі внутрішні настанови Бундесвера. Саме так підготовлені інші танкісти збройних сил Німеччини.

Варто зазначити, що в армії США існує таблиця стандартів замінувань. У ній вказані стандартні ширина та глибина мінних полів.

Ситуація на фронті від Генштабу ЗСУ

Станом на 16 липня основні зусилля противник зосереджує на сокирах Куп'янська, Бахмута, Лимана. Авдіївки та Мар'їнки, а протягом доби 15 липня відбулися 39-х бойових дій. Українські захисники успішно відбили всі атаки ворога на Донеччині.

Водночас триває й контрнаступ ЗСУ, Сили оборони України продовжують проводити наступальну операцію у напрямку Мелітополя та Бердянська. Триває ураження визначених ворожих цілей та ведеться контрбатарейний вогонь.

Нагадаємо, у квітня в українському уряд заявили, що для розмінування території України потрібно 40 млрд доларів. За підрахунками Кабміну, в Україні заміновано 174 тисячі квадратних кілометрів територій.