Для розмінування території України потрібно 40 млрд доларів, – Верещук (відео)

Віцепрем'єрка Ірина Верещук назвала Україну найзамінованішою державою у світі. За підрахунками Кабміну, в Україні заміновано 174 тисячі квадратних кілометрів територій.

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Понад 170 тисяч квадратних кілометрів території заміновано, а для розмінування потрібно 40 млрд доларів. Про це повідомила віцепрем'єрка українського уряду Ірина Верещук в інтерв'ю "Голосу Америки".

Цю територію можна порівняти з площею кількох європейських держав, таких як Австрія. Для її розмінування потрібна допомога міжнародних партнерів.

"У нас вже є розуміння, що без міжнародної підтримки ми не впораємося. Нам потрібно 40 млрд доларів", – зазначила вона.

Темпи, які дозволяють позбавитися від небезпечних вибухових предметів, наразі не є оптимальними. З її слів, якщо така динаміка спостерігатиметься й надалі, то для розмінування потрібно 70 років.

За підрахунками Кабміну, в Україні заміновано 174 тисячі квадратних кілометрів територій. Це найбільший показник у світі.

"Є кооперація і у нас є розуміння проблеми та масштабу, і об'єму, і глибини", – заявила вона.

Наразі триває процес формування коаліції, метою якої є допомогти Україні. В уряді створюють Центр протимінної діяльності, відповідне рішення вже ухвалено. Окремий орган регулюватиме це питання.

Верещук також зазначила, що у відсотковому співвідношенні вдалося розчистити 3% території із загальної кількості. Це стосується локацій, які потребують такого очищення.

"Це мало, але ми робимо, що можемо", – заявила представниця Кабміну.

Нагадаємо, представники британської розвідки 17 квітня у звіті заявили, що для розмінування всієї території України знадобиться десятиліття. В Україні регулярно зʼявляються повідомлення про жертви серед цивільного населення, повʼязані з розмінуванням. Найбільша кількість постраждалих фіксується в Харківській та Херсонській областях, які були окуповані російськими військами.