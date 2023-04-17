Для розмінування всієї території України знадобиться десятиліття, – британська розвідка

З початку повномасштабної війни зафіксовано понад 750 випадків підривів на мінах. Серед них кожен 8 випадок з дітьми.

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В деокупованих частинах Харківської та Херсонській областях фіксується найбільша кількість поранень від підриву на мінах. Про це повідомляється у звіті британської розвідки від 17 квітня.

В Україні регулярно зʼявляються повідомлення про жертви серед цивільного населення, які повʼязані з розмінуванням. Найбільша кількість постраждалих фіксується в Харківській та Херсонській областях, які раніше були окуповані Росією. У британській розвідці зазначають, що з приходом весни та збільшенням роботи сільськогосподарської діяльності ризики нещасних випадків через міни можуть збільшитись.

Звіт британської розвідки 17 квітня

З початком повномасштабного етапу війни вже зафіксовано понад 750 постраждалих від мін серед мирних мешканців. Серед всіх цих людей кожна 8 постраждала була дитина. Для розмінування всієї української території знадобиться щонайменше десятиліття.

Нагадаємо, 4 квітня премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що розмінування України коштуватиме близько 37,4 млрд доларів, бо вибухонебезпечними предметами усіяно майже 174 тисячі квадратних кілометрів.

28 березня в ООН заявили, що близько 30% української території потребують очищення від вибухонебезпечних предметів.