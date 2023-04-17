Для разминирования всей территории Украины понадобится десятилетие, – британская разведка

С начала полномасштабной войны зафиксировано более 750 случаев взрывов на минах. Среди них каждый 8-й случай с детьми.

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В деоккупированных частях Харьковской и Херсонской областей фиксируется наибольшее количество ранений от подрыва на минах. Об этом сообщается в отчете британской разведки от 17 апреля.

В Украине регулярно появляются сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанных с разминированием. Наибольшее количество пострадавших фиксируется в Харьковской и Херсонской областях, ранее оккупированных Россией. В британской разведке отмечают, что с приходом весны и увеличением работы сельскохозяйственной деятельности риски несчастных случаев из-за мин могут увеличиться.

Отчет британской разведки 17 апреля

С началом полномасштабного этапа войны уже зафиксировано более 750 пострадавших мин среди мерных жителей. Среди всех этих людей каждый 8 пострадавшим был ребенок. Для разминирования всей украинской территории понадобится минимум десятилетие.

Напомним, 4 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что разминирование Украины будет стоить около 37,4 млрд долларов, потому что взрывоопасными предметами усеяно около 174 тысяч квадратных километров.

28 марта в ООН заявили, что около 30% украинской территории нуждаются в очистке от взрывоопасных предметов.