Разминирование Украины обойдется миру в 37,4 млрд долларов, — Денис Шмыгаль

По словам премьер-министра, около 174 тысяч квадратных километров Украины усеяно взрывоопасными предметами, а заминированные плодородные земли страны могли бы прокормить 80 миллионов людей по всему миру.

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В Украине собираются запустить новую государственную политику, которая касается разминирования территорий. Премьер-министр Денис Шмыгаль заседании Кабмина заявил, что планируется создание коалиции стран-союзниц, чтобы решить этот вопрос.

С началом полномасштабной войны, как подметил премьер-министр Украины, наша страна стала самой загрязненной минами и другими боеприпасами страной в Европе и это крайне опасно для нас.

"Взрывоопасными предметами усеяно около 174 тысяч квадратных километров нашей земли. Это как половина территории Японии, полторы Греции или две площади Австрии", — сказал Денис Шмыгаль.

Практически ежедневно из-за этого страдают люди. Только за март на минах противника подорвалось 724 человека и 226 из них погибло. Страдают и плодородные земли Украины, урожай которых мог накормить 80 миллионов человек по всему. Это и есть одна из ключевых причин, по которой нужно начать гуманитарное разминирование земель как можно быстрее.

"Мы уже сформировали нормативно-правовую базу, активизировали работу Национального органа по вопросам противоминной деятельности, создали Межведомственную рабочую группу по гуманитарному разминированию, утвердили план разминирования более 470 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения в девяти регионах Украины", — сказал премьер-министр.

В обновленную государственную политику в этой сфере входит: обновленные стандарты безопасности; программа разминирования с приоритетными территориями, привлечение инновационных технологий и так далее.

Такой комплекс работ обойдется Украине в 37,4 млрд долларов.

Напомним, 28 марта в ООН ответили насколько опасна Украина из-за заминирования. По словам представительницы ведомства Асако Окай, на ликвидацию последствий уйдет не менее одного десятилетия и вопрос является приоритетным.