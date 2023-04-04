Розмінування України коштуватиме світу 37,4 млрд доларів, — Денис Шмигаль

За словами прем'єр-міністра, майже 174 тисячі квадратних кілометрів України усіяно вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей по всьому світу.

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В Україні збираються запустити нову державну політику щодо розмінування територій. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну заявив, що планується створення коаліції країн-союзниць, щоб вирішити це питання.

З початком повномасштабної війни, як зауважив прем'єр-міністр України, наша країна стала найзабрудненішою мінами й іншими боєприпасами країною в Європі і це вкрай небезпечно для нас.

"Вибухонебезпечними предметами усіяно майже 174 тисячі квадратних кілометрів нашої землі. Це як половина території Японії, півтори Греції або дві площі Австрії", — сказав Денис Шмигаль.

Практично щодня через це страждають люди. Тільки за березень на мінах противника підірвалося 724 особи та 226 з них загинуло. Страждають і родючі землі України, урожай яких міг нагодувати 80 мільйонів людей з усього свiту. Це і є одна з ключових причин, через яку потрібно розпочати гуманітарне розмінування земель якнайшвидше.

"Ми вже сформували нормативно-правову базу, активізували роботу Національного органу з питань протимінної діяльності, створили Міжвідомчу робочу групу з гуманітарного розмінування, затвердили план розмінування понад 470 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення у дев'яти регіонах України", — сказав прем'єр-міністр.

До оновленої державної політики у цій сфері входить: оновлені стандарти безпеки; програма розмінування з пріоритетними територіями, залучення інноваційних технологій тощо.

Такий комплекс робіт коштуватиме Україні 37,4 млрд доларів.

Нагадаємо, 28 березня в ООН відповіли, наскільки небезпечна Україна через замінування. За словами представниці відомства Асако Окай, на ліквідацію наслідків піде щонайменше одне десятиліття і питання є пріоритетним.