Перевищує площу Швейцарії: в ООН відповіли, наскільки небезпечна Україна через замінування

За словами представниці відомства Асако Окай, на ліквідацію наслідків піде щонайменше одне десятиліття і питання є пріоритетним.

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В Україні заміновано понад 180 тис. кв. км, а це у 4,5 рази перевищує площу Швейцарії. Про це заявила директор Кризового бюро Програми розвитку ООН Асако Окай в інтерв'ю Інтерфакс-Україна 27 березня.

За її словами, Україна стала одним із найбільших у світі мінних полів і надалі від вибухонебезпечних предметів потрібно буде очистити величезну територію, загальна площа якої перевищує за розмірами деякі європейські країни.

"Це шокуючі цифри. Близько 30% території всієї України потребує очищення. Понад 180 тис. кв. км країни можуть бути забруднені. Це територія, що в 4,5 рази перевищує площу Швейцарії. За оцінками, понад 10 млн українців перебувають у небезпеці. Таким чином, Україна стала одним із найбільших у світі мінних полів, — сказала Асако Окай.

Крім того, розмінування української території, як зазначили в ООН, є на сьогоднішній день пріоритетним питанням. Пов'язано це з тим, що багато районів недоступні через замінування, а це значно ускладнює екстрену допомогу та затримує реконструкцію. На повне очищення території може піти щонайменше 10 років.

"Вже знешкоджено 350 тис. вибухонебезпечних предметів", — повідомила Асако Окай.

Нагадаємо, 24 березня у ОК "Південь" розповіли, чи зможуть українці розпочати пляжний сезон влітку. За словами представниці командування Наталії Гуменюк, небезпека замінування зберігатиметься ще довго, тому про курортний сезон у прибережних містах поки що можна забути.