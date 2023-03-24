"Це зона оборони": в ОК "Південь" розповіли, чи зможуть українці розпочати пляжний сезон влітку

За словами представниці командування Наталії Гуменюк, небезпека замінування зберігатиметься ще довго, тому про курортний сезон у прибережних містах поки що можна забути.

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Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чи жителі прибережних областей України зможуть відвідувати пляжі з приходом літнього тепла. На цю тему вона висловилася в ефірі телемарафону у п'ятницю, 24 березня.

За її словами, очікується, що це ще надто небезпечно. Через замінування краще цього не робити, щоб зберегти собі життя. Зокрема йшлося про Херсонську область, а також Одеську, яка не перебуває під окупацією російських військ.

"Навряд чи це буде так скоро, тому що ступінь замінованості та протидії загрозі, яка все одно залишається, хоча зводиться до мінімуму, вона досить висока. На сьогодні рано говорити, що узбережжя це курортна зона, швидше за все, це зона оборони", — сказала Наталя Гуменюк.

До речі, окрім цього, начальниця об'єднаного пресцентру сил оборони півдня зауважила, що ворог нині використовує в Чорному морі не менше 13 одиниць корабельного угруповання. Вони зосереджені у всій акваторії, оскільки росіяни стурбовані їх безпекою.

Нагадаємо, 23 березня в ОК "Південь" зазначили, що ЗСУ намагаються останнім часом зачистити від ЗС РФ 30-кілометрову зону на Лівому березі Дніпра. Наталя Гуменюк каже, що українські військові намагаються тримати під вогневим контролем перешийок, який пов'язує материкову частину Лівобережжя із Кінбурнською косою.