ЗСУ намагаються зачистити від ЗС РФ 30-кілометрову зону на Лівому березі Дніпра, — ОК "Південь"

За словами представниці командування Наталії Гуменюк, українські військові, зокрема, намагаються тримати під вогневим контролем перешийок, який пов'язує материкову частину Лівобережжя з Кінбурнською косою.

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Збройні сили України за допомогою контрбатарейної боротьби намагаються зачистити від російських військ 20-30 км зону на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Коментуючи питання журналістів про те, чи посилюють свою присутність російські війська на південному напрямку, Гуменюк відповіла, що зараз ЗСУ працюють над тим, щоб ворог відчув саме їхню присутність.

"Зокрема, в межах контрбатарейного протистояння ми намагаємося вичищати смугу 20-30 кілометрів на лівому березі", — сказала вона.

Представниця командування наголосила, що це непроста робота для українських сил. Вона ускладнюється тим, що росіяни стоять за мирними жителями, намагаючись ховати свої підрозділи, озброєння й техніку у їхніх дворах.

"Але все ж таки наша робота досить результативна. Приміром, можна відстежити, що обстріли з боку Кінбурнської коси суттєво зменшилися, оскільки нами було уражено пункт постачання та складування боєприпасів", — додала речниця.

Наталія Гуменюк зауважила, що в цьому районі окупанти не мають підтримки, а пересування ускладнене, бо українська армія намагається тримати під контролем перешийок, який пов'язує материкову частину Лівобережжя з Кінбурнською косою.

У такий спосіб Сили оборони України намагаються завадити ЗС РФ обстрілювати Дніпробузький лиман та Очаківську й Куцурубську громади Миколаївської області.

Початок — 3:21

Нагадаємо, 22 березня Наталія Гуменюк розповіла, що ЗСУ атакували окупантів на Кінбурнській косі та знищили їхню техніку. За її словами, російські війська втратили танк, два броньовані автомобілі, склад боєприпасів і два дрони-розвідники, які виявляли українські позиції для подальших ударів.

14 березня в ОК "Південь" повідомили, що російські війська не можуть просуватися на півдні України тому, що лінія фронту проходить через річку Дніпро. Водночас, Сили оборони відкидають ворожу артилерію, забезпечуючи безпеку правого берега.