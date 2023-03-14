Результат контрбатарейної боротьби: ЗС РФ не зможуть просунутися на півдні України, — ОК "Південь"

За словами Наталії Гуменюк, незважаючи на складну ситуацію на південному фронті, противник не зможе просунутися. Сили оборони відкидають ворожу артилерію, гарантуючи безпеку правого берега.

Related video

Ситуація у зоні бойових дій на півдні України залишається складною, проте російським військам не вдасться просунутися на цьому напрямку. Про це в ефірі телемарафону 14 березня заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, лінія фронту проходить по річці Дніпро, тому ця природна водна перешкода є основним роздільником між протиборчими сторонами.

"Загалом ситуація залишається складною, але сили оборони продовжують і контрбатарейну боротьбу, і контрдиверсійну боротьбу", — сказала Гуменюк.

У той самий час прифронтова зона може обстрілюватися противником. Зокрема, Гуменюк зазначила Миколаївський напрямок, де 13 березня внаслідок ворожого обстрілу були жертви серед мирного населення. Але Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, через що противник був змушений залишити свої позиції.

Щодо Херсонського напрямку, то там українські захисники відкидають ворожу артилерію, тому обстрілів поменшало. Хоча це непростий процес, оскільки окупанти ховаються за цивільним населенням.

"Це результати нашої бойової роботи — ми відкидаємо їхню артилерію, намагаємося зачистити якомога ширшу смугу від лівого берега, щоб вони не могли досягати деокупованих населених пунктів Правобережжя", — зазначила Гуменюк.

Тим часом противник намагається використати ударні безпілотники "Ланцет" для завдання ударів по правому березі Дніпра, що говорить про проблеми у використанні ствольної та реактивної артилерії. Але українські бійці нещодавно збили три такі БПЛА.

Нагадаємо, 13 березня російські війська обстріляли один із населених пунктів Куцурубської громади Миколаївської області. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, стало відомо про двох загиблих мирних громадян — 45-річного чоловіка та 43-річну жінку.

У Міноборони Великої Британії 14 березня оцінили результати наступальних зусиль ЗС РФ на українських фронтах. Британська розвідка повідомила, що за останній тиждень російські збройні сили не змогли провести значних наступальних дій через дефіцит артилерійських боєприпасів.