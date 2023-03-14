У розвідці Британії назвали ключову причину, чому ЗС РФ не можуть ефективно вести наступ

На думку розвідників, у росіян спостерігається дефіцит артилерійських снарядів, через що окупанти почали "заощаджувати" та використовувати списані боєприпаси.

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За останній тиждень Збройні сили РФ не змогли створити значущі наступальні дії на ділянках фронту в Україні. Про це повідомляє розвідка Великої Британії 14 березня.

"Дефіцит боєприпасів російської артилерії, ймовірно, значно погіршився за останній тиждень. На багатьох ділянках фронту діє вкрай жорстке обмеження снарядів. Це майже безсумнівно, стало ключовою причиною того, чому жодна російська формація останнім часом не змогла створити оперативно значущі наступальні дії", — йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що скоріш за все, Росія почала використовувати раніше списані боєприпаси.

13 березня британська розвідка повідомляла, що в останні місяці власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, скоріш за все, втратив доступ до вербування найманців у російських в'язницях, через що надалі, швидше за все, доведеться скорочувати інтенсивність або масштаби операцій. Причина втрати доступу до вербування ув'язнених — безперервні суперечки з керівництвом Міноборони РФ.

11 березня у засобах масової інформації з'явилися публікації, що "Газпром" створює свою ПВК для противаги ПВК "Вагнер". Її можуть використовувати як в Україні, так і під час громадянської війни в Росії.