В разведке Британии назвали ключевую причину, почему ВС РФ не могут эффективно вести наступление

По мнению разведчиков, у россиян наблюдается дефицит артиллерийских снарядов, из-за чего оккупанты начали "экономить" и использовать списанные боеприпасы.

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За последнюю неделю вооруженные силы РФ не смогли создать значимые наступательные действия на участках фронта в Украине. Об этом сообщает разведка Великобритании 14 марта.

"Дефицит боеприпасов российской артиллерии, вероятно, значительно ухудшился за последнюю неделю. На многих участках фронта действует крайне жесткое ограничение снарядов. Это почти несомненно стало ключевой причиной того, почему ни одна российская формация в последнее время не смогла создать оперативно значимые наступательные действия", — говорится. в сообщении.

В британской разведке отмечают, что, скорее всего, Россия начала использовать ранее списанные боеприпасы.

13 марта британская разведка сообщала, что в последние месяцы владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, скорее всего, потерял доступ к вербовке наемников в российских тюрьмах, из-за чего в дальнейшем, скорее всего, придется сокращать интенсивность или масштабы операций. Причина потери доступа к вербовке заключенных – непрерывные споры с руководством Минобороны РФ.

11 марта в средствах массовой информации появились публикации, что "Газпром" создает свой НДС для противовеса ЧВК "Вагнер". Ее могут использовать как в Украине, так и во время гражданской войны в России.