ЧВК "Вагнер" придется уменьшить масштабы действий в Украине из-за потерь, – разведка Британии

После запрета на вербовку заключенных Пригожин, вероятно, делает ставку на вербовочные пункты в 40 населенных пунктах РФ, однако и этого может не хватить для возмещения потерь.

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В последние месяцы владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, потерял доступ к вербовке в российских тюрьмах из-за чего в дальнейшем, скорее всего, придется сокращать интенсивность или масштабы операций. Об этом сообщается в отчете британской разведки от 13 марта.

Причиной потери доступа к вербовке заключенных в британской разведке называют непрекращающиеся споры с руководством Минобороны РФ. Поэтому весьма вероятно, что Пригожин будет делать ставку на обычных граждан РФ. Для этого с начала марта 2023 года ЧВК "Вагнер" создала группы по работе с общественностью в не менее чем в 40 населенных пунктов по всей российской территории.

Отчет британской разведки 13 марта

Также в последние недели "вагнеровцы" в масках проводили беседы о "карьере" в московских вузах, раздавая "анкеты молодого воина" для сбора контактных данных заинтересованных учеников.

По оценкам британской разведки, Пригожин отправил на фронт уже около половины всех заключенных, скорее всего, они все стали потерями. Новые инициативы вряд ли компенсируют потери потока заключенных. Поэтому предполагается, что владелец ЧВК "Вагнер" будет вынужден сокращать масштабы операций или их интенсивность в Украине.

Напомним, 13 марта в ISW заявили, что Пригожин потерял склонность Путина и может стать "козлом отпущения" для Кремля. Поэтому наемников продолжают бросать на штурм Бахмута.

11 марта в СМИ писали, что "Газпром" создает свою ЧВК для противовеса ЧВК "Вагнер".