"Газпром" создал собственную армию для гражданской войны в России, — Bild

Наемники "Газпрома" могут стать противовесом ЧВК "Вагнер" на фоне конфликта Евгения Пригожина с Кремлем.

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В феврале российская государственной компании "Газпром" создала собственную армию, которую может использовать как в Украине, так и во время гражданской войны в России. Об этом пишет крупнейший немецкий таблоид Bild.

По данным "РИА Новости", 6 февраля российское правительство разрешило предприятию "Газпром нефть" создать частную организацию, призванную охранять энергетические объекты компании. Соучредителем предприятия стала охранная компания "Стаф-Центр", получившая долю в 30%.

7 марта российский пропагандист и главный редактор издания "Сегодня.ру" Юрий Котенок в Telegram написал, что Россия заводит в Украину частную военную компанию "Газпром нефти", в которой наемникам платят 400-600 тысяч рублей в месяц ($5260-$7890), что примерно в два раза выше по сравнению с ЧВК "Вагнер". Позже он уточнил:

"Увы, это не ЧВК, а добровольческие формирования, аналог БАРСов".

ГУР МО Украины отметила, что "Газпром" создал "охранную компанию" в России на фоне растущей конфликтом между Кремлем и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Как предполагает Институт изучения войны (ISW), Россия может использовать это вооруженное формирование не только для охраны энергетических объектов, но и достижения других целей. "Газпром нефть" может конкурировать с ЧВК "Вагнером" за набор рекрутов в Донецкой области.

Эксперт по Украине Сергей Сумленный в комментарии BILD признал создание частной армии "Газпрома" вполне возможным. По его словам, в России действует множество военнизированных структур, а "Вагнер" — лишь самая известная из них, поскольку хорошо пиарится. Собственные армии уже есть у самых влиятельных российских олигархов, и их могут задействовать во время гражданской войны в РФ.

"Российские элиты готовятся к худшему для себя: военному поражению России и концу путинского режима. После этого друзьям Путина уже не будут гарантированы права собственности, поэтому им и нужны такие армии. Российские регионы тоже потихоньку начинают создавать свои "национальные батальоны", — отметил Сумленный. — "Настоящие интересы "Газпрома" и других касаются отдаленного будущего, а не в ближайшие месяцы войны".

Ранее писали, что Кремль активно нанимает добровольцев, готовясь к затяжной войне в Украине. По мнению аналитиков ISW, таким образом президент Владимир Путин пытается избежать новой волны принудительной мобилизации.

9 марта появилась информация, что российские власти перекрыли Евгению Пригожину каналы специальной связи и анулировали пропуска во все ведомства, чтобы тот перестал просить боеприпасы для ЧВК "Вагнер". Он уже неоднократно жаловался на нехватку снарядов и медленную их поставку на фронт.