Кремль активно нанимает добровольцев и готов к затяжной войне против Украины, — ISW

Президент Путин пытается обойтись без очередной волны мобилизации за счет отправки на фронт добровольческих батальонов. Эксперты считают, что глава Кремля надеется затянуть войну и таким образом достичь стратегических целей в Украине.

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В России активно проводится кампания по вербовке добровольцев по всей стране, а также на временно оккупированных территориях Украины. Президент РФ Владимир Путин, вероятно, поддерживает эту инициативу, чтобы избежать официальной мобилизации и таким образом иметь ресурс для продолжения боевых действий в Украине. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW) от 8 марта.

Аналитики обратили внимание, что летом 2022 Кремля фактически не признавал аналогичных инициатив по набору добровольцев и прямое признание Путиным проблем с кампанией по набору в добровольческие вооруженные формирования является попыткой побудить больше россиян пойти в армию. Эти проявления говорят о том, что Кремль надеется восстановить доверие общества, создавая видимость решения правовых и финансовых проблем, возникших с добровольцами.

Батальон Судоплатова

В материале также упомянули ситуацию на неподконтрольной Киеву территории Запорожской области, где базируется добровольческий батальон имени Судоплатова. Сообщается, что руководитель оккупационной администрации региона Евгений Балицкий заявил, что планирует обратиться к Путину с просьбой решить юридические и бюрократические проблемы, осложняющие закупку оружия и военной техники для добровольческих подразделений. Он добавил, что попросит Путина вмешаться в ситуацию, так как "все понимают, что добровольцы нужны".

Батальон компании "Газпром"

Эксперты ISW, ссылаясь на российских блогеров, написали о создании под покровительством компании "Газпром" добровольческого батальона, аналогичного частям резерва российской армии (БАРС). Сообщалось, что с учетом размеров зарплаты (около 5 200 долларов) и компенсаций в Донецке эта инициатива вызвала интерес. Дело в том, что обещанная сумма выплат в два раза превышает зарплату наемников из ЧВК "Вагнер", поэтому "Газпрома" может конкурировать с ЧВК Евгения Пригожина за рекрутов из Донецкой области и не только.

Война в долгую

Вместе с тем эксперты отмечают, что Путин вероятно признает ограниченность вооруженных сил РФ поддерживать наступательный потенциал и готов вести затяжную войну. По мнению директора национальной разведки США Аврила Хейнса, глава Кремля лишь временно сосредоточился на достижении краткосрочных военных целях в Украине, и полагает, что затягивание войны приблизит его к достижению целей стратегических.

Хейнс 8 марта заявил, что России будет все труднее поддерживать нынешний темп операций в Украине без проведения полной мобилизации и обеспечения достаточного количества боеприпасов. Он подчеркнул, что захват Бахмута при таких больших потерях, по сути, будет для ВС РФ Пирровой победой и не будет способствовать достижению оперативных или стратегических целей России на поле боя.

Ранее в Пентагоне предположили, что российско-украинская война может продлиться от шести месяцев до трех лет. Министр армии США Кристин Вормут 1 марта заявила, что, по ее мнению, война в Украине завершится сама собой в следующий год или два.