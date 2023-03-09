Кремль активно наймає добровольців і готовий до затяжної війни проти України, — ISW

Президент Путін намагається обійтися без чергової хвилі мобілізації за рахунок відправлення на фронт добровольчих батальйонів. Експерти вважають, що глава Кремля сподівається затягнути війну і в такий спосіб досягти стратегічних цілей в Україні.

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У Росії активно проводиться кампанія вербування добровольців по всій країні, а також на тимчасово окупованих територіях України. Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, підтримує цю ініціативу, щоб уникнути офіційної мобілізації і таким чином мати ресурс для продовження бойових дій в Україні. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 8 березня.

Аналітики звернули увагу, що влітку 2022 року Кремля фактично не визнавав аналогічних ініціатив щодо набору добровольців і пряме визнання Путіним проблем з кампанією з набору в добровольчі збройні формування є спробою спонукати більше росіян піти до армії. Ці прояви свідчать, що Кремль сподівається відновити довіру суспільства, створюючи видимість вирішення правових та фінансових проблем, що виникли з добровольцями.

Батальйон Судоплатова

У матеріалі також згадали ситуацію на непідконтрольній Києву території Запорізької області, де базується добровольчий батальйон імені Судоплатова. Повідомляється, що керівник окупаційної адміністрації регіону Євген Балицький заявив, що планує звернутися до Путіна з проханням вирішити юридичні та бюрократичні проблеми, що ускладнюють закупівлю зброї та військової техніки для добровольчих підрозділів. Він додав, що попросить Путіна втрутитися у ситуацію, оскільки "всі розуміють, що добровольці потрібні".

Батальйон компанії "Газпром"

Експерти ISW, посилаючись на російських блогерів, написали про створення під заступництвом компанії "Газпром" добровольчого батальйону, аналогічного до частин резерву російської армії (БАРС). Повідомлялося, що з урахуванням розмірів зарплати (близько 5 200 доларів) та компенсацій у Донецьку ця ініціатива викликала інтерес. Справа в тому, що обіцяна сума виплат вдвічі перевищує зарплату найманців із ПВК "Вагнер", тому "Газпром" може конкурувати з ПВК Євгена Пригожина через рекрутів з Донецької області і не тільки.

Війна у довгу

Водночас експерти зазначають, що Путін, ймовірно, визнає обмеженість збройних сил РФ підтримувати наступальний потенціал і готовий вести затяжну війну. На думку директора національної розвідки США Авріла Хейнса, глава Кремля лише тимчасово зосередився на досягненні короткострокових військових цілей в Україні, і вважає, що затягування війни наблизить його до досягнення стратегічних цілей.

Хейнс 8 березня заявив, що Росії все важче підтримуватиме нинішній темп операцій в Україні без проведення повної мобілізації та забезпечення достатньої кількості боєприпасів. Він підкреслив, що захоплення Бахмута за таких великих втрат, по суті, буде для ЗС РФ Пірровою перемогою і не сприятиме досягненню оперативних чи стратегічних цілей Росії на полі бою.

Раніше у Пентагоні припустили, що російсько-українська війна може тривати від шести місяців до трьох років. Міністр армії США Крістін Вормут 1 березня заявила, що, на її думку, війна в Україні завершиться сама собою у наступний рік чи два.