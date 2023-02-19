"Вже воюють": у новий батальйон у захопленій Запорізькій області увійшли серби, турки та скандинави

Так званий "губернатор" Євген Балицький повідомив, що всього в добробаті ім. Судоплатова налічується близько 600 осіб. Деякі з них, стверджує колаборант, раніше воювали у складі ЗСУ.

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До добровольчого батальйону ім. Судоплатова, сформованого в окупованій частині Запорізької області, увійшли представники Сербії, Туреччини та скандинавських країн. Про це у суботу, 18 лютого, заявив так званий "губернатор" захопленого регіону Євген Балицький, передає агентство ТАРС.

"Є ціла низка людей [у батальйоні]: серби, турки, скандинави", — цитують колаборанта журналісти.

Як уточнив спільник росіян, до складу підрозділу також увійшли ті, хто раніше брав участь в АТО на боці України.

За словами Балицького, у складі добробату налічується близько 600 осіб.

Перша штурмова рота зі 144 бійців уже воює на передовій проти української армії.

До складу другої мінно-саперної роти також увійдуть 144 особи. Вони вирушать на фронт буквально на днях, наголосив проросійський політик.

Як розповідає ТАРС, у вересні минулого року Балицький підписав "указ" про створення в окупованому регіоні трьох добровольчих батальйонів — імені Судоплатова, імені Андрія Первозванного та батальйону "Слов'янська гвардія".

Згодом уточнювалося, що бійці з батальйону імені Судоплатова захопили стратегічні об'єкти в Запорізькій області, а також тримають під своїм контролем газові магістралі та лінії електропередачі.

Нагадаємо, наприкінці січня аналітики з американського Інституту вивчення війни писали, що ЗС РФ провели невдалий наступ у Запорізькій області. Як уточнювалося, колаборанти та росЗМІ просували версію про тактичний успіх у районі Запоріжжя, відволікаючи росіян від низки військових невдач у Бахмуті.

31 січня начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін розповідав, що ЗС РФ планують перекинути підрозділи ПВК "Вагнер" на Запорізький напрямок.