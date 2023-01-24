ЗС РФ провели невдалий наступ у Запорізькій області, — ISW (фото)

Колаборанти та росЗМІ, як вважають аналітики, просувають версію про тактичний успіх у районі Запоріжжя, відволікаючи росіян від низки воєнних невдач у Бахмуті.

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ЗС РФ, ймовірно, протягом останніх 72 годин провели невдалий наступ у Запорізькій області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 23 січня.

Коментуючи активні бойові дії в Запорізькій області, аналітики припускають, що ЗС РФ не вдалося досягти територіальних успіхів на цій ділянці фронту.

Аналітики зазначають, що Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні від 23 січня інформував, що російські війська провели наступальні дії в районі населених пунктів Малі Щербаки. Проте командування не уточнило, чи штурм українських позицій був успішним, і не повідомило, чи триває операція на Запорізькому напрямку.

Міноборони РФ зі свого блоку, як йдеться у звіті ISW, повідомило про просування російських військ на цій ділянці фронту, але не надало детальнішої інформації. Колаборант Володимир Рогов стверджував, що ЗС РФ під час наступу захопили низку населених пунктів, зокрема Кам'янське, Малі Щербаки та Новоандріївку. Але російські джерела спростовують слова представника окупаційної адміністрації, підтверджуючи, що армія Росії не досягла територіальних успіхів у Запорізькій області.

"Можливо, Рогов просуває версію про тактичні успіхи Росії в Запорізькій області, щоб створити позитивні сюжети і відвернути увагу росіян від відсутності обіцяного прогресу в Бахмуті. Заяви Рогова викликали великий резонанс у російськомовному інформаційному просторі і набули широкого поширення в державній раді. та українські ДРГ, ймовірно, ведуть бойові зіткнення на островах дельти річки Дніпро на південь від міста Херсон", — додали в ISW, коментуючи поновлення активних бойових дій на півдні України.

[ + – ] ЗС РФ протягом 72 годин не змогли провести успішний наступ у Запорізькій області [ + – ] ЗС РФ протягом 72 годин не змогли провести успішний наступ у Запорізькій області

Нагадаємо, що після Нового року Генштаб ЗСУ попереджав про загрозу масштабного наступу ЗС РФ у Запорізькій області. Командування не виключало, що російські війська найближчим часом можуть розпочати штурмову операцію на лівобережній частині регіону.

Декількома днями раніше розвідка Канади коментувала можливий наступ ЗС РФ на Запорізькому напрямку. Відомство сумнівається, що росіяни зможуть успішно провести операцію в регіоні через погане оснащення бійців та нестачу бойової техніки.