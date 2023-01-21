Розвідка Канади розкрила, чи росіяни зможуть зробити прорив у Запорізькій області

Розвідники повідомляють, що окупанти слабо оснащені, погано навчені і зазнають великих втрат на Донеччині.

Related video

Російські війська не зможуть провести наступ у Запорізькій області, щоби продовжити захоплення українських територій. Таке припущення в Twitter оприлюднили Збройні сили Канади з посиланням на дані розвідки.

Канадські військові пишуть, що разом із міжнародними партнерами мають намір виявляти та спростовувати дезінформацію, яку розповсюджує Кремль про ситуацію в Україні. Нещодавно російська окупаційна влада в Запорізькій області заявила про підготовку до наступу навесні, щоб зробити прорив і захопити решту регіону, а канадці поспішили їх викрити.

За інформацією розвідки Канади, російські війська вже кілька місяців будують стаціонарні оборонні конструкції та зміцнюють позиції в окупованих районах Запорізької області — це вказує, що насправді росіяни серйозно побоюються контрнаступу ЗСУ, які мають намір звільнити захоплені землі.

"Слабо оснащені та недостатньо навчені російські війська, найімовірніше, не зможуть провести успішний наступ на запорізькому фронті найближчими місяцями", — зазначає пресслужба ЗС Канади.

Тим часом, як повідомляють розвідники, Росія кидає великі ресурси на спроби захопити нові території на Донеччині, що сусідить із Запорізькою. Захисники України завдали російській армії великих збитків, але самі окупанти змогли лише трохи просунутися на цьому напрямі.

12 грудня Генштаб ЗСУ заявив, що Росія може розпочати наступ на лівобережній частині Запорізької області. За словами бригадного генерала Олексія Громова, найближчим часом росіяни намагатимуться вийти до кордонів Донецької області, щоб потім кинути свої сили на Запоріжжя.

17 січня з'явилася інформація, що у Держдумі повісили нову карту РФ із захопленими областями України, включаючи Запорізьку та Херсонську. Регіони вказані у своїх адміністративних кордонах, хоча насправді росіяни повністю не контролюють жодного з них.