Разведка Канады раскрыла, смогут ли россияне совершить прорыв в Запорожской области

Разведчики докладывают, что оккупанты слабо оснащены, плохо обучены и несут большие потери в Донецкой области.

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Российские войска не смогут провести наступление в Запорожской области, чтобы продолжить захват украинских территорий. Такое предположение в Twitter обнародовали Вооруженные силы Канады, ссылаясь на данные разведки.

Канадские военные пишут, что вместе с международными партнерами намеры выявлять и опровергать дезинформацию, распространяемую Кремлем о ситуации в Украине. Недавно российские оккупационные власти в Запорожской области заявили о подготовке к наступлению ближайшей весной, чтобы совершить прорыв и захватить остальную часть региона, а канадцы поспешили их разоблачить.

По информации разведки Канады, российские войска уже несколько месяцев строят стационарные оборонительные конструкции и укрепляют позиции в оккупированных районах Запорожской области — это указывает, что на самом деле россияне всерьез опасаются контрнаступления ВСУ, которые намерены освободить захваченные земли.

"Слабо оснащенные и недостаточно обученные российские войска, скорее всего, не смогут провести успешное наступление на запорожском фронте в ближайшие месяцы", — отмечает пресс-служба ВС Канады.

Тем временем, как докладывают разведчики, Россия бросает большие ресурсы на попытки захватить новые территории в Донецкой области, соседствующей с Запорожской. Защитники Украины нанесли российской армии большой ущерб, но сами оккупанты смогли лишь немного продвинуться на этом направлении.

12 декабря Генштаб ВСУ заявил, что Россия может начать наступление на левобережной части Запорожской области. По словам бригадного генерала Алексея Громова, в ближайшее время россияне попытаются выйти к границам Донецкой области, чтобы затем бросить свои силы на Запорожье.

17 января появилась информация, что в Госдуме повесили новую карту РФ с захваченными областями Украины, включая Запорожскую и Херсонскую. Регионы указаны в своих административных границах, хотя на деле россияне полностью не контролируют ни один из них.