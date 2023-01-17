Включая Запорожье: в Госдуме повесили новую карту РФ с захваченными областями Украины (фото)

Все украинские регионы на карте указаны в своих административных границах. Однако в реальности Россия не контролирует полностью ни одну из четырех областей.

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В Государственной Думе России повесили новую карту страны с границами, включающими четыре частично аннексированные области Украины — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Об этом у себя в Telegram-канале написал российский депутат Денис Парфенов.

"На размещенную в Государственной Думе карту России нанесли новые границы РФ, включающие в себя четыре новых субъекта — ДНР [Донецкая область], ЛНР [Луганская область], Херсонскую и Запорожскую области", — прокомментировал Парфенов.

Все украинские регионы на новой карте РФ указаны в своих административных границах, хотя по факту страна-агрессор не контролирует полностью ни одну из захваченных областей.

[ + – ] В Госдуме обновили карту РФ

Как отмечает российский депутат, на карте в состав России включен даже город Запорожье, который ни одного дня не был под российской оккупацией.

"Ранее власти оставляли вопрос о границах Запорожской и Херсонской областей в составе РФ открытым, заявляя, что "будут продолжать советоваться с населением этих регионов", — уточнил представитель Госдумы.

[ + – ] В границы России включен даже город Запорожье

Карта РФ с украинскими регионами: реакция Киева

На момент публикации новости официальных комментариев от украинской стороны о включении регионов Украины, частично контролируемых Российской Федерацией, в состав России на карте в Государственной Думе не появлялось.

Напомним, 13 января экс-советник президента РФ и экономист Андрей Илларионов рассказал, что Россия планирует начать новое масштабное наступление, которое охватит всю Украину. По его словам, Кремль готовится к этому последние 4 месяца.

12 января замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что в ближайшее время ВС РФ попытаются полностью захватить Донецкую область, после этого они планируют перекинуть свои силы на Запорожье.