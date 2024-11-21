Залишили гнити: покинутий особняк на березі озера перетворився на руїни (фото)

Колись особняк мав стати символом розкоші, але його власники не змогли закінчити будівництво. Будинок уже понад 15 років залишається занедбаним.

На березі мальовничого озера Теміскамінг в Онтаріо (Канада) стоїть величезний особняк, який замислювався як втілення розкоші, а тепер став символом зруйнованих амбіцій. Про це пише Bussines Insider.

Будинок Пітера Гранта, площею 65 000 квадратних футів, уже понад 15 років залишається покинутим, з розбитими вікнами і недобудованою підлогою, що слугує моторошним нагадуванням про його колишній потенціал.

Ідея цього величного будинку належала Пітеру Гранту, колишньому президенту компанії Grant Forest Products. Він мріяв створити на цьому місці справжній палац із підземним елінгом, мистецькою галереєю та приватним полем для гольфу. Однак фінансова криза 2008 року зруйнувала ці плани. Будівництво було зупинено, а 2009 року компанія Гранта оголосила про банкрутство.

Будинок площею 65 000 квадратних футів, уже понад 15 років залишається покинутим Фото: Shutterstock

Відтоді гігантська споруда так і залишилася недобудованою. Усередині можна побачити будівельні уламки, стіни, що руйнуються, і графіті, які тільки підсилюють похмуру атмосферу. Попри жалюгідний стан, будинок утримує титул найбільшої резиденції в Канаді.

Особняк було виставлено на продаж за 25 мільйонів доларів. Новим власником стала компанія з Торонто, яка у 2023 році лише оновила систему безпеки, щоб зупинити цікавих дослідників. Камери та паркани були встановлені навколо об'єкта, але інтерес до нього не вщухає.

"Люди приїжджають у місто, цікавляться, де розташований будинок, і хочуть на нього поглянути", — розповів мер Теміскамінг-Шорс Джефф Лаферрієр.

За оцінками експертів, завершення будівництва обійдеться приблизно в 1 мільйон доларів Фото: Shutterstock

За оцінками експертів, завершення будівництва обійдеться приблизно в 1 мільйон доларів, але доля особняка залишається невизначеною. Можливо, він буде добудований, а можливо, залишиться пам'ятником нездійсненим мріям.

"Важко повірити, скільки всього було вкладено в цей проєкт", — зазначає Джейк Вільямс, засновник компанії Bright Sun Films, під час екскурсії особняком. Він розповів, що будівництво перебувало на фінальній стадії, і навіть комунальні системи були майже готові до експлуатації.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік перетворив вбиральню на крихітну квартиру, встановивши ліжко над туалетом. У компактному просторі розмістилися туалет, невелика раковина, душова кабіна і, що найдивовижніше, повноцінне ліжко.

Також стало відомо, що у "найсумнішого будинку" на скелі може з'явитися новий власник. Будівля стала відомою не тільки завдяки унікальному дизайну, натхненному маяком, а й через ланцюжок невдач, що переслідують її власника Едварда Шорта. Чоловік загруз у боргах і втратив дружину.