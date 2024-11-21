Оставили гнить: заброшенный особняк на берегу озера превратился в руины (фото)

Когда-то особняк должен был стать символом роскоши, но его владельцы не смогли закончить строительство. Дом уже более 15 лет остается заброшенным.

На берегу живописного озера Темискаминг в Онтарио (Канада) стоит огромный особняк, который задумывался как воплощение роскоши, а теперь стал символом разрушенных амбиций. Об этом пишет Bussines Insider.

Дом Питера Гранта, площадью 65 000 квадратных футов, уже более 15 лет остается заброшенным, с разбитыми окнами и недостроенными полами, которые служат жутким напоминанием о его былом потенциале.

Идея этого величественного дома принадлежала Питеру Гранту, бывшему президенту компании Grant Forest Products. Он мечтал создать на этом месте настоящий дворец с подземным эллингом, художественной галереей и частным полем для гольфа. Однако финансовый кризис 2008 года разрушил эти планы. Строительство было остановлено, а в 2009 году компания Гранта объявила о банкротстве.

Дом площадью 65 000 квадратных футов, уже более 15 лет остается заброшенным Фото: Shutterstock

С тех пор гигантская постройка так и осталась недостроенной. Внутри можно увидеть строительные обломки, разрушающиеся стены и граффити, которые только усиливают мрачную атмосферу. Несмотря на плачевное состояние, дом удерживает титул самой большой резиденции в Канаде.

Особняк был выставлен на продажу за 25 миллионов долларов. Новым владельцем стала компания из Торонто, которая в 2023 году лишь обновила систему безопасности, чтобы остановить любопытных исследователей. Камеры и заборы были установлены вокруг объекта, но интерес к нему не утихает.

"Люди приезжают в город, интересуются, где находится дом, и хотят на него взглянуть", — рассказал мэр Темискаминг-Шорс Джефф Лаферриер.

По оценкам экспертов, завершение строительства обойдется примерно в 1 миллион долларов Фото: Shutterstock

По оценкам экспертов, завершение строительства обойдется примерно в 1 миллион долларов, но судьба особняка остается неопределенной. Возможно, он будет достроен, а возможно, останется памятником несбывшимся мечтам.

"Трудно поверить, сколько всего было вложено в этот проект", — отмечает Джейк Уильямс, основатель компании Bright Sun Films, во время экскурсии по особняку. Он рассказал, что строительство находилось на финальной стадии, и даже коммунальные системы были почти готовы к эксплуатации.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина превратил уборную в крошечную квартиру, установив кровать над туалетом. В компактном пространстве разместились туалет, небольшая раковина, душевая кабина и, что самое удивительное, полноценная кровать.

Также стало известно, что у "самого грустного дома" на скале может появиться новый владелец. Здание стало известным не только благодаря уникальному дизайну, вдохновленному маяком, но и из-за цепочки неудач, преследующих его владельца Эдварда Шорта. Мужчина погряз в долгах и потерял жену.