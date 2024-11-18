Глава розвідки США оцінив підготовку солдатів КНДР і відзначив "волю до боротьби" українських бійців

Генерал-лейтенант Джеффрі Круз заявив, що північнокорейські військові, які воюють на боці РФ, можуть бути добре підготовлені для диверсій і рейдів. Однак їхня придатність для фронтових операцій викликає сумніви.

Глава Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA), генерал-лейтенант Джеффрі Круз, зазначив, що стійкість українських військ виявилася вирішальним фактором, який порушив багато аналітичних прогнозів США. За його словами, "воля українців до боротьби" значно перевершила очікування американської розвідувальної спільноти, до якої входить 17 організацій. Про це йдеться в матеріалі Breaking Defense.

"Українці... продемонстрували волю до боротьби, яка набагато перевершила всі наші очікування", — заявив американський генерал, протиставивши ситуацію в Україні подіям в Афганістані, коли США вивели звідти свої війська 2021 року.

За словами Круза, розвідувальне відомство невірно оцінило співвідношення протиборчих сил у російсько-українській війні, випустивши з уваги бойовий дух українських захисників, а також якість російської техніки та підготовку окремих солдатів.

Тепер же критерій бойового духу військ, що обороняються, враховуватимуть під час оцінки потенційного вторгнення китайських сил на Тайвань і можливостей Китаю в плані утримання захоплених територій.

Директор Агентства військової розвідки США генерал-лейтенант Джеффрі Круз Фото: Breaking Defense

Війська Північної Кореї на боці РФ

Торкаючись Північної Кореї, Крузе згадав про переміщення понад 10 000 північнокорейських військовослужбовців на російську територію.

Така кількість солдатів може дозволити Москві провести ефективну контратаку в Курській області, де нині частина території перебуває під контролем українських сил. Однак війська КНДР можуть виявитися не найкращими для виконання поставленого завдання.

На думку генерала, північнокорейські солдати, які, ймовірно, належать до 11-го корпусу спеціальних операцій, є висококваліфікованими для диверсій і рейдів, але їхня придатність для фронтового контрнаступу викликає сумніви.

"Сили спеціальних операцій — це інструмент для точкових завдань, але не для повномасштабної війни", — підкреслив глава DIA.

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Північнокорейських солдатів, які вижили в Україні, "відправлять у гулаги", — The Mirror

Нагадаємо, 13 листопада представник Держдепу США Ведант Патель заявив про отримані дані перевезення більш ніж 10 тисяч північнокорейських військових у РФ. За його словами, ці підрозділи вже беруть участь у бойових діях на заході Курської області.