ВС РФ провели неудачное наступление в Запорожской области, — ISW (фото)

Коллаборанты и росСМИ, как считают аналитики, продвигают версию о тактическом успехе в районе Запорожья, отвлекая россиян от череды военных неудач в Бахмуте.

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ВС РФ, вероятно, в течение последних 72 часов провели неудачное наступление в Запорожской области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ISW от 23 января.

Комментируя активные боевые действия в Запорожской области, аналитики предполагают, что ВС РФ не удалось добиться территориальных успехов на этом участке фронта.

Аналитики отмечают, что Генеральный штаб ВСУ в своей сводке от 23 января информировал, что российские войска провели наступательные действия в районе населенных пунктов Малые Щербаки. Однако командование не уточнило, был ли штурм украинских позиций успешным и не сообщило, продолжается ли операция на Запорожском направлении.

Минобороны РФ в свою очередь, как говорится в отчете ISW, сообщило о продвижении российских войск на этом участке фронта, но не предоставило более подробной информации. Коллаборант Владимир Рогов же утверждал, что ВС РФ во время наступления захватили ряд населенных пунктов, в том числе Каменское, Малые Щербаки и Новоандреевку. Но российские источники опровергают слова представителя оккупационной администрации, подтверждая, что армия России не добилась территориальных успехов в Запорожской области.

"Возможно, Рогов продвигает версию о тактических успехах России в Запорожской области, чтобы создать позитивные сюжеты и отвлечь внимание россиян от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте. Заявления Рогова вызвали большой резонанс в русскоязычном информационном пространстве и получили широкое распространение в госизданиях, таких как ТАСС. Российские и украинские ДРГ, вероятно, ведут боестолкновения на островах дельты реки Днепр к югу от города Херсон", — добавили в ISW, комментируя возобновление активных боевых действий на юге Украины.

[ + – ] ВС РФ в течение 72 часов не смогли провести успешное наступление в Запорожской области [ + – ] ВС РФ в течение 72 часов не смогли провести успешное наступление в Запорожской области

Напомним, что после Нового года Генштаб ВСУ предупреждал об угрозе масштабного наступления ВС РФ в Запорожской области. Командование не исключало, что российские войска в ближайшее время могут начать штурмовую операцию на левобережной части региона.

Несколькими днями ранее разведка Канады комментировала возможное наступление ВС РФ на Запорожском направлении. Ведомство сомневается, что россияне смогут успешно провести операцию в регионе из-за плохого оснащения бойцов и нехватки боевой техники.