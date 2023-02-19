"Уже воюют": в новый батальон в захваченной Запорожской области вошли сербы, турки и скандинавы

Так называемый "губернатор" Евгений Балицкий сообщил, что всего в добробате им. Судоплатова насчитывается около 600 человек. Некоторые из них, утверждает коллаборант, раньше воевали в составе ВСУ.

Related video

В добровольческий батальон им. Судоплатова, сформированный в оккупированной части Запорожской области, вошли представители Сербии, Турции и скандинавских стран. Об этом в субботу, 18 февраля, заявил так называемый "губернатор" захваченного региона Евгений Балицкий, передает агентство ТАСС.

"Есть целый ряд людей [в батальоне]: сербы, турки, скандинавы", — цитируют коллаборанта журналисты.

Как уточнил пособник россиян, в состав подразделения также вошли те, кто раньше принимал участие в АТО на стороне Украины.

По словам Балицкого, в составе добробата насчитывается около 600 человек.

Первая штурмовая рота из 144 бойцов уже воюет на передовой против украинской армии.

В состав второй минно-саперной роты также войдут 144 человека. Они отправятся на фронт буквально на днях, подчеркнул пророссийский политик.

Как рассказывает ТАСС, в сентябре прошлого года Балицкий подписал "указ" о создании в оккупированном регионе трех добровольческих батальонов — имени Судоплатова, имени Андрея Первозванного и батальона "Славянская гвардия".

Позже уточнялось, что бойцы из батальона имени Судоплатова захватили стратегические объекты в Запорожской области, а также держат под своим контролем газовые магистрали и линии электропередачи.

Напомним, в конце января аналитики из американского Института изучения войны писали, что ВС РФ провели неудачное наступление в Запорожской области. Как уточнялось, коллаборанты и росСМИ продвигали версию о тактическом успехе в районе Запорожья, отвлекая россиян от череды военных неудач в Бахмуте.

31 января начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин рассказывал, что ВС РФ планируют перебросить подразделения ЧВК "Вагнер" на Запорожское направление.