ВС РФ перебрасывают наемников ЧВК "Вагнер" на линию фронта в Запорожской области, — спикер ВСУ

По словам Евгения Ерина, противник будет пытаться активизировать наступательные действия, используя наемников под Запорожьем, но Силы обороны к этому готовятся.

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Вооруженные силы РФ готовятся перебросить подразделения ЧВК "Вагнер" на Запорожское направление. И хотя оккупанты пока не осуществляют попыток провести масштабное наступление, известно — там где появляются "вагнеровцы" следует ожидать активизации. Об этом 31 января во время телемарафона рассказал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

"Со стороны противника попыток атаковать и наступать какими-то большими группами нет. Наблюдаются определенные действия разведки, но до боевых столкновений дело не дошло", — сказал Ерин.

По его словам, появляются первые признаки переброски наемников ЧВК "Вагнер" под Запорожье, поэтому в настоящее время данная информация уточняется. Однако Силы обороны соответственно готовятся к этому.

"Есть определенная информация, которая на данный момент уточняется о прибытии российских наемников из частной военной компании на данное направление. Как мы знаем, там, где появляется Вагнер, там идет определенная активизация. Поэтому мы тоже к этому готовимся, принимаем все необходимые меры", — подчеркнул Ерин.

Также представитель пресс-центра добавил, что попытки противника бросить в наступление большие силы на Донбассе приводят к тому, что у него не хватает ресурсов для масштабного наступления на юге Украины.

"Но мы знаем что (вражеская) группировка уже частично усилена, и вероятность дополнительного усиления, которое даст перейти к более активным действиям, также существует", — отметил Ерин.

Напомним, 30 января в Telegram Евгения Пригожина появился российский пропагандистский ролик, в котором военнослужащих США призывают вступить в ряды ЧВК "Вагнер". Голос за кадром предложил американца бороться со злом в виде "кучки семей, возомнивших себя земными богами" и вернуть Америке былое величие.

По информации журналистов Financial Times, спивер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что заключенные, завербованные Евгением Пригожиным в "ЧВК Вагнера" для ведения войны в Украине, были помилованы президентом РФ Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря, с преступников были сняты все обвинения "в строгом соответствии с российским законодательством".