За "героизм": в Кремле признали, что Путин лично помиловал зэков из "ЧВК Вагнера"

По словам Дмитрия Пескова, бывшие заключенные получили прощение в "строгом соответствии" с законодательством России.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что заключенные, завербованные Евгением Пригожиным в "ЧВК Вагнера" для ведения войны в Украине, были помилованы президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом пишет Financial Times.

Песков заявил, что с преступников были сняты все обвинения "в строгом соответствии с российским законодательством". Пресс-секретарь российского правительства также похвалил одного из экс-заключенных, за "героизм" на фронте.

Отмечается, что Владимир Путин является единственным человеком в РФ, в чьи полномочия входит помилование осужденных граждан. Спикер Кремля добавил, что некоторые указы выдаются с пометкой "засекречено".

Дмитрий Песков также прокомментировал американские санкции по отношению к "ЧВК Вагнера", назвав данное решение "необоснованным" и обвинив Соединенные Штаты в "демонизации" военной группировки.

Напомним, что в Минфине США признали наемников из "группы Вагнера" членами транснациональной преступной организации и констатировали совершение тяжелых преступлений. В связи с этим были введены ограничения против связанных с "вагенровцами" физических лиц и организаций.

Раннее Фокус также писал о том, что по мнению аналитиков, Евгений Пригожин намеренно сделал помилование бывших заключенных из "ЧВК Вагнера" публичным, чтобы повысить свой уровень политического влияния в Российской Федерации.

Еще мы сообщали о том, что по данным военной разведки Министерства обороны Великобритании от 20 января, количество бойцов "Группы Вагнера", задействованных в боевых действиях на территории Украины, может достигать 50 тысяч человек.

По словам председателя российского фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, из предполагаемых 50 тысяч "вагнеровцев" в Украине воюют около 10 тысяч. Глава организации также отметила, что многие дезертиры из "группы Вагнера" числятся у Евгения Пригожина погибшими.