Транснациональные преступники: США ввели санкции против группы "Вагнера"

В новом санкционном перечне Минфина появились 6 физических и 12 юридических лиц, связанных с наемниками и российским ВПК. Часть компаний поставляли боевикам спутниковые снимки для ведения войны в Украине.

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Соединенные Штаты 26 января расширили санкции против юридических и физических лиц из России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло дополнительные меры по ослаблению способности России вести войну против Украины, заявило ведомство.

Минфин США внес в санкционный список 6 физических и 12 юридических лиц. Под ограничения попали судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с российской "группировкой Вагнер" и ее главой Евгением Пригожиным.

"Кремль отчаянно ищет оружие и поддержку для продолжения жесткой войны против Украины, в том числе и через "группу Вагнера". Сегодняшние санкции против боевиков их партнеров и других компаний, поддерживающих российский военный комплекс, еще больше будут препятствовать способности Владимира Путина вооружать и оснащать военную машину", — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Санкции США против "группировки Вагнера" — кто в списке?

Российские наемники из "группы Вагнера" — это члены крупной транснациональной преступной организации, они постоянно совершают серьезные преступления, констатировал американский Минфин.

В опубликованном перечне фигурируют следующие физические лица и организации, связанные с наемниками:

АО "Терра-Тех" — компания, поставляющая снимки с коммерческих спутников, а также аэрофотоснимки, сделанные с помощью беспилотных систем.

Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute — китайская компания, которая поставляла "Терра-Тех" радиолокаторы с синтезированной апертурой над точками в Украине. Снимки давали возможность "вагнеровцам" вести боевые действия в Украине.

"Научно-производственный концерн БАРЛ" (АО "БАРЛ") — российская космическая компания, обеспечивающая военную деятельность России в Украине. Специалисты компании делились с российскими военными снимками с зарубежных спутников высокого разрешения.

Sewa Security Services (Sewa) — охранная компания из Центральноафриканской Республики, которая контролируется "группой Вагнера" и обеспечивает защиту высокопоставленных правительственных чиновников.

Союз офицеров международной безопасности и ее директор Александр Иванов — подставная организация, подконтрольная наемникам и работающая в ЦАР.

Kratol Aviation — авиакомпания из ОАЭ. "Группа Вагнера" использует ее самолеты для перевозки персонала и оборудования в ЦАР, Ливии и Мали.

Валерий Захаров — сотрудник группы Вагнера, который занимал должность советника президента ЦАР по национальной безопасности. Он влиял на стратегическое направление "вагнеровцев" в ЦАР, одновременно консультируя ее президента по вопросам безопасности.

Под санкции также попали 7 компаний из отрасли российского ВПК – концерн "Алмаз-Антей", его главный исполнительный директор Ян Новиков, владелец концерна "Калашников" Алан Лушников, Уральский завод гражданской авиации и т. д.

Санкции США против РФ — под ограничения попали российские чиновники

В полном санкционном перечне присутствуют имена нескольких российских чиновников:

вице-премьер Денис Мантуров;

директор федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев;

глава Татарстана Рустам Минниханов и его жена Гульсина Минниханова;

начальник ростовского управления ФСИН Дмитрий Безруких;

глава избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров;

начальник управления президента России по обеспечению деятельности госсовета Александр Харичев;

директор департамента правительства по формированию системы "Открытое правительство" Борис Рапопорт;

член совета директоров "Норникеля" Сергей Батехин.

Напомним, что Главное управление разведки Минобороны Украины 24 января указало на разрушительный эффект западных санкций для космического сектора РФ. Некоторые предприятия не справляются с производством новых разработок из-за острого дефицита компонентов электроники.

Чиновники из США ранее сообщали об увеличении напряженности в отношениях между Минобороны РФ и "Вагнером", так как президент России Владимир Путин стал больше полагаться на силы наемников в боевых действиях в Украине.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби завяил, что в Украине развернуто около 50 тысяч боевиков группы "Вагнер". В их числе — 10 тысяч контрактников и 40 тысяч осужденных.