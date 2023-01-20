Численность "Группы Вагнера" в Украине составляет около 50 тысяч человек, — разведка Британии

Как считают разведчики, Евгений Пригожин, официально регистрируя свою компанию, пытается не только получить максимальную прибыль, но и легитимизировать своих боевиков в российском обществе.

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Общая численность личного состава "Группы Вагнера", который задействован в боевых действиях на территории Украины, может достигать 50 тысяч человек. Об этом говорится в новом отчете военной разведки Министерства обороны Великобритании от 20 января.

Ведомство напоминает, что в конце декабря 2022 года в Едином государственном реестре России появились сведения о регистрации "Группы Вагнера" в качестве официального юридического лица. Компания, которой руководит Евгений Пригожин, объявила своей основной деятельностью "консультирование по вопросам управления"; а участие в боевых действиях не упоминалось.

Британские разведчики пока не знают, как организация "Центр ЧВК Вагнера" будет использоваться для управления милитаристской деятельностью боевиков, учитывая, что наемничество и частные военные компании запрещены действующим законодательством страны.

"Владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, частично финансировал организацию за счет завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями. Регистрация стала продолжением удивительно быстрого развития публичного профиля традиционно непрозрачной группы. Пригожин утверждал, что основал "ЧВК Вагнер" только в сентябре 2022 года, а в октябре 2022 года — открыл официальную штаб-квартиру в Санкт-Петербурге", — говорится в отчете военной разведки.

Отдельно ведомство предполагает, что общая численность личного состава "Группы Вагнера", задействованного в боевых действиях в Украине, составляет около 50 тысяч человек, что делает наемников Евгения Пригожина ключевым участником военной кампании. Официальная регистрация компании, по мнению разведчиков, нужна "повару Путина" для получения максимальной прибыли и дальнейшей легитимизации боевиков в российском обществе.

[ + – ] Численность "Группы Вагнера" в Украине может составлять 50 тысяч человек

Несколькими днями ранее в Офисе президента Украины озвучили возможные потери "Группы Вагнера" в ходе боевых действий. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, компания Евгения Пригожина по упрощенной процедуре вывела из колоний и тюрем свыше 38 тысяч человек. В результате боевых действий ВСУ "сняли с учета" около 30 тысяч российских зэков, а потери личного состава составляют 77%.

Днем ранее, 19 января, Фокус в своей статье детально разъяснял, почему Кремль хочет убрать Евгения Пригожина из информационного пространства.