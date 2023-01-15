"Могилизация на 77%": у Зеленского озвучили потери "Группы Вагнера" (фото)

Силы обороны Украины, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, "сняли с учета" почти 30 тысяч завербованных российских зэков.

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Около 77% бывших заключенных россиян, которые согласились воевать против Украины в составе военной организации "Вагнер", погибли в ходе боестолкновений с украинской армией. Об этом сообщил в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его информации ЧВК "Вагнер" по упрощенной процедуре вывела из подчинения ФСИН (тюрьм и колоний) 38 244 человека. Все они отправились на фронт, чтобы воевать против Украины.

"ВСУ "сняли с учета" (убитые, раненые, пропавшие без вести и пленные) 29 543 человека. "Могилизация" российских "зеков" на данный момент — 77%", — сказано в сообщении Подоляка.

Тысячи жертв: потери ВС РФ в войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ, 14 января украинские военные уничтожили еще 630 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения армия России стала меньше на 115 290 солдат.

Кроме того, оккупанты теряют в Украине и технику. Так, с февраля россияне остались без 3106 танков, 6183 боевых бронированных машин, 2094 артиллерийских систем и т.д.

Тем временем, как свидетельствуют данные Главного управления разведкой Украины от 13 января, в России планируют расширить свою армию до двух миллионов человек. Ожидается, что в ближайшее время в РФ объявят о начале новой волны мобилизации.

Также Фокус писал о том, что по словам представителя ГУР МО Андрея Черняка, следующую волну мобилизации в России могут объявить уже 15 января. Но Черняк считает, что планы России не помешают ВСУ проводить наступательные операции.

Еще напомним, в субботу, 14 января, во время очередной ракетной атаки на украинские города российская ракета (предположительно класса Х-22) попала в многоквартирный дом в Днепре. Она уничтожила 72 квартиры мирных жителей. А 164 квартиры оказались повреждены.

По состоянию на вечер, 15 января, известно о 29 погибших. Среди жертв российского теракта — ребенок.